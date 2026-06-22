Inglaterra vs Ghana: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido del Grupo L de la Copa del Mundo 2026

Inglaterra y Ghana se enfrentan en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 en un duelo que puede empezar a definir el liderato del Grupo L. Ambos equipos llegan con confianza tras ganar en su debut y ahora buscan dar un paso importante rumbo a los dieciseisavos de final.

El encuentro promete intensidad, contraste de estilos y un alto nivel competitivo, con Inglaterra como una de las selecciones favoritas del torneo y Ghana intentando consolidarse como una de las revelaciones del futbol africano en esta Copa del Mundo.

El Estadio de Massachusetts será el escenario donde “Los Tres Leones” intentarán confirmar su candidatura al título. Inglaterra llega tras imponerse con autoridad 4-2 a Croacia, en un partido donde Harry Kane volvió a ser protagonista con un doblete y el equipo mostró una gran capacidad ofensiva.

Del otro lado, Ghana también debutó con victoria tras superar 1-0 a Panamá en un encuentro cerrado, pero efectivo. Las Estrellas Negras demostraron orden táctico, resistencia física y capacidad para aprovechar sus oportunidades, un sello que buscarán repetir ante uno de los gigantes del torneo.

Con ambos equipos empatados en puntos, este duelo aparece como una auténtica final temprana por el primer lugar del grupo.

¿A qué hora y dónde ver Inglaterra vs Ghana?

Fecha: Martes 23 de junio de 2026

Hora: 14:00 horas (tiempo del centro de México)

Estadio: Massachusetts, Estados Unidos

Transmisión: ViX Premium (Pase Mundialista)

Posibles alineaciones

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Ezri Konsa, Neco O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice; Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane.

Ghana: Lawrence Ati-Zigi; Gideon Mensah, Jerome Opoku, Jonas Adjei Adjetey, Mohammed Salisu; Caleb Yirenkyi, Elisha Owusu; Antoine Semenyo, Ernest Nuamah, Kamaldeen Sulemana; Jordan Ayew.

¿Cuántas veces se han enfrentado Inglaterra y Ghana?

Inglaterra y Ghana no registran enfrentamientos en Copas del Mundo, por lo que este duelo en el Mundial 2026 será su primer choque oficial en el torneo.

El único antecedente entre ambas selecciones se dio en un partido amistoso disputado en 2011 en Londres, que terminó con empate 1-1, con goles de Andy Carroll y Asamoah Gyan.

Pelea por el liderato del sector

Con Inglaterra buscando reafirmar su poderío como candidata al título y Ghana intentando seguir sorprendiendo en el torneo, el duelo del Grupo L promete ser uno de los más atractivos de la jornada.

Un resultado positivo podría encaminar a cualquiera de los dos hacia los 16avos de final y dejar prácticamente definido el liderato del sector en el Mundial 2026.

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