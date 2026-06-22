Messi sorprende al firmar decenas de playeras a toda velocidad (VIDEO)

La sesión de autógrafos de Lionel Messi fue organizada por una empresa de memorabilia deportiva.

Lionel Messi volvió a ser tendencia incluso antes de saltar a la cancha. En redes sociales se viralizó un video donde aparece firmando más de 50 playeras de la Selección Argentina en apenas unos minutos, una escena que sorprendió a los aficionados por la velocidad y naturalidad con la que el capitán argentino atendió la sesión de autógrafos previa al partido entre La Albiceleste y Austria en el Mundial 2026.

Las imágenes, difundidas por la cuenta de Instagram @icons_memorabilia, muestran al astro argentino relajado y sonriente mientras firma una camiseta tras otra. En el video también aparece acompañado por su padre, Jorge Messi, en un ambiente distendido que rápidamente captó la atención de miles de seguidores alrededor del mundo.

¿Quién organizó la firma masiva de Messi?

La sesión fue organizada por Icons.com, una empresa especializada en artículos deportivos autografiados que desde hace años trabaja con algunas de las figuras más importantes del futbol mundial.

La compañía, con sede en Reino Unido, comercializa jerseys, fotografías, balones y otros objetos firmados por leyendas como Cristiano Ronaldo, Diego Maradona, Pelé, Ronaldinho, Andrés Iniesta, Luka Modrić y, por supuesto, Lionel Messi.

Entre las prendas que autografió el argentino destacó una camiseta del Barcelona con el número 30, además de decenas de jerseys albicelestes y blaugranas que posteriormente serán puestos a la venta como artículos de colección.

Messi hizo historia horas después con Argentina

La sesión de autógrafos terminó siendo apenas el preámbulo de otra jornada histórica para Lionel Messi.

¡GOOOOOOOOOL de MESSI!



Messi remata a placer dentro del área para llegar a 17 goles en la historia de las Copas del Mundo. pic.twitter.com/AcaHQbmuXl — TUDN MEX (@TUDNMEX) June 22, 2026

Horas más tarde, el capitán argentino marcó frente a Austria en la victoria de La Albiceleste durante la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026, un gol que le permitió convertirse en el máximo goleador en solitario en la historia de las Copas del Mundo.

Con su anotación 17 superó la marca de Miroslav Klose y volvió a escribir otro capítulo dorado en una carrera repleta de récords, confirmando que, a sus 39 años, continúa siendo el gran referente del futbol mundial.

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