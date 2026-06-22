¿Cuántos penaltis ha fallado Lionel Messi en su carrera profesional?

Lionel Messi mira al cielo tras su penalti fallado en el Argentina vs Austria en el Mundial 2026.

La falla de Lionel Messi en el duelo del Mundial 2026 entre Argentina y Austria provocó que el astro argentino acumulara un error en su carrera. Ha fallado 32 penaltis en toda su carrera.

Lionel Messi se equivoca poco con un balón en los pies y aunque suene raro falló un disparo desde los 11 pasos para abrir el marcador en su segundo duelo de la competencia en Norteamérica.

🚨La reacción de Messi después del penal fallado🥺



Se lamenta el 🔟



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Lionel Messi deja escapar oportunidad de rebasar a Miroslav Klose

Después de triplete que marcó en su debut ante Argelia y eso lo colocó como el máximo anotador en las Copas del Mundo empatado con el alemán Miroslav Klose, este disparo lo podía haber dejado en solitario.

Según Google, La Pulga ha disparado alrededor de 146 penaltis, de los que ha marcado 113 y fallado 32. El tiro penal se señaló después de que Lautaro Martínez fue derribado dentro del área por dos rivales.

¿Cuántos penaltis ha fallado Lionel Messi en Mundiales?

El argentino Lionel Messi ha errado tres tiros desde los 11 pasos en partidos con Argentina en Copas del Mundo, contando su yerro en el cotejo ante Austria en la segunda jornada del Grupo J de Norteamérica 2026.

El primer tiro que La Pulga no acertó desde el manchón penal fue en el empate 1-1 ante Islandia en el debut de la Albiceleste en Rusia 2018.

El segundo fue en el 2-0 de Argentina sobre Polonia en la tercera y última jornada del Grupo C de Qatar 2022, cotejo en el que también se fue en blanco.

Lionel Messi tuvo su revancha contra Austria antes de que terminara la primera mitad en Dallas, al convertir al minuto 38 con un tiro raso de zurda a pase de Facundo Medina para poner al frente al cuadro dirigido por Lionel Scaloni.

EVG