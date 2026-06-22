“Aguirre agarró proceso muy escabroso”

Javier Aguirre tomó a la Selección Mexicana en 2024, después del rotundo fracaso de Jaime Lozano en la Copa América. Raúl Potro Gutiérrez, quien fue el entrenador que salió campeón con México Sub-17 en 2011, habló acerca del proceso mundialista que dirigió El Vasco. El entrenador de 59 años estuvo al frente de equipos como Cruz Azul, Atlante, Correcaminos y Potros UAEM, además de dirigir de la Sub-17 hasta la Sub-23 del Tricolor.

“Agarró un proceso muy escabroso y complicado. Creo que le dio estabilidad al equipo; después, la manera de jugar y lo demás, bueno, se fue estableciendo”, expresó el estratega. “Esperemos que no se case con los jugadores que históricamente hemos visto que no pasan mucho por ellos y se remonte a esos dos partidos donde cambió totalmente la media cancha y el equipo brilló”.

El Dato: EL DEBUT de Raúl Gutiérrez como jugador fue en 1986, vistiendo los colores del Atlante. También formó parte del América y el León.

Otro tema del que se ha hablado antes y durante el Mundial 2026 fue el reemplazo del Vasco Aguirre, Rafael Márquez. Para El Potro Gutiérrez, la leyenda de la Selección Mexicana al frente del Tricolor es una incógnita, ya que no tiene experiencia como director técnico de un equipo de Primera División.

“Es una incógnita; hoy es muy fácil ser buen entrenador con buenos jugadores. Pero si tú me dices cuánta experiencia tiene, pues simplemente estuvo medio año o un año con el conjunto B de Barcelona, que no es lo mismo que un equipo mayor. Lo que pienso de Rafa es que es un gran profesional con una carrera impresionante, pero con poca experiencia como entrenador”, comentó.

El Tip: AGUIRRE dirige por tercera ocasión a la Selección; las dos pasadas fueron en 2002 y 2010.

Con las dos victorias de México ante Sudáfrica y Corea del Sur, el cuadro titular de Javier Aguirre podría tener algunos cambios, como la aparición de Gilberto Mora, un jugador al que Raúl Gutiérrez lo considera una excepción entre los futbolistas de su edad.

“Gilberto Mora es la excepción a la regla. Hay que aclarar. Gilberto Mora, ahorita a sus 17 años, ya es un jugador de primera división. Entonces eso marca un mundo de diferencia. Comparar el tema de Gil con los otros procesos sería muy injusto”.

235 partidos ha dirigido el exdefensor

El estratega mexicano afirma que jugar un Mundial en casa “requiere un tiempo de conectar con la afición; nosotros lo hicimos en 2011 y en el entendido de que los mundiales juveniles no son muy vistos, entonces, yo creo que cuando pasamos la primera ronda, que avanzamos en primer lugar, ahí es donde la gente empezó a decir: ‘Mira, está jugando México el Mundial’”.

Durante el proceso de Javier Aguirre para la Copa del Mundo del 2026 existieron varios nombres en las múltiples convocatorias y algunos se quedaron fuera, como Isaías Violante, un jugador que Raúl Gutiérrez hubiera incluido en la lista final de 26 elementos para el Mundial.

2006 año en el que se inauguró como DT

“Yo podría poner a Violante ahí. Creo que en el partido contra Ghana, en el entendido de que jugó poco, pero acá lo importante es que lo hizo exactamente igual que lo que hace en su club. Eso para mí, que he estado bastante tiempo en Selecciones desde Sub-17 hasta la 23, hay cosas que no cambian, hay jugadores que mantienen un desempeño idéntico en sus clubes que por eso son convocados y hay otros que cuando llegan a la Selección, desaparecen”, platicó.

Para cerrar la entrevista, Raúl Gutiérrez contó que “cuando eres entrenador siempre quieres dejar un mensaje; yo creo que por lo menos la idea de que se puede mejorar, la idea de que haciendo las cosas adecuadamente puedes encontrar objetivos, que es importante trabajar con la juventud y darle calidad, no solamente futbolística, sino de pensamiento, que no son sólo jugadores, sino que son personas que pueden cambiar muchas cosas a futuro para México. Entonces, yo creo que esa sería la idea general”.

Perfil:

RAÚL ERASTO GUTIÉRREZ

Edad: 59 años

Lugar de nacimiento: CDMX

Años como entrenador: 20