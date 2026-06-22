Portugal vs Uzbekistán: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido del Grupo K de la Copa del Mundo 2026

Portugal y Uzbekistán se miden en fase de grupos de la Copa del Mundo 2026

Luego de un titubeante inicio la Selección de Portugal enfrenta su segundo partido de la fase de grupo de la Copa del Mundo 2026 ante la debutante Uzbekistán, duelo clave en las aspiraciones de los lusos para avanzar a la ronda de eliminación directa.

Portugal igualó en el primer partido del torneo 1-1 ante República Democrática del Congo, partido que dejó muchas dudas para el cuadro de Las Cruces y muchas críticas sobre el nivel de Cristiano Ronaldo.

La presión en el duelo recae del lado de CR7 y compañía, dejando a Uzbekistán sin carga extra en un partido en donde buscarán su primer triunfo y unirse a los equipos sorpresa de la Copa del Mundo 2026, como lo fue Congo con ese punto inédito ante los lusitanos.

¿Dónde ver Portugal vs Uzbekistán del Mundial 2026?

El partido entre Portugal vs Uzbekistán, correspondiente a la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, inicia este martes 23 de junio a las 11:00 horas y se podrá ver por la señal de VIX.

Día:martes 23 de junio

Hora: 11:00 horas

Transmisión: VIX

Portugal llega presionado al duelo ante Uzbekistán

Portugal se medirá horas antes a la debutante Uzbekistán, un duelo para el cual llega presionado y salpicado por las fricciones internas.

El mediocampista Joao Neves, autor del gol de la escuadra lusa, puso en polvorosa las redes sociales al declarar que Cristiano Ronaldo era un “jugador más”.

Las declaraciones encendieron el debate sobre el desempeño del veterano delantero y volvió a poner en tela de juicio su titularidad. Los fallos de comunicación dentro del césped y su opaca actuación generaron frustración generalizada entre sus hinchas.

Aislado, el goleador histórico de Portugal apenas creó peligro ante Congo. La decisión de mantenerlo los 90 minutos generó críticas que también reverberaron en el seleccionador Roberto Martínez. Y más al dejar a jugadores de la talla de Joao Félix, Rafael Leao o Gonçalo Ramos en el banquillo gran parte del encuentro.

“No tiene sentido sacar al máximo goleador del futbol mundial en un partido donde se necesitan goles”, justificó el entrenador español.

Ante Uzbekistán, Portugal buscará redimirse, siguiendo la estela de otras candidatas al título, como España y Holanda, que igualmente cedieron empates en sus primeros compromisos para luego propinar goleadas en el segundo.

Cristiano Ronaldo, por su parte, tendrá finalmente la oportunidad de lucir todo su futbol y alcanzar otras estrellas del balón que han brillado en los primeros partidos del Mundial, como Kylian Mbappé, Harry Kane y Lionel Messi, que así como el portugués disputa su sexto Mundial.

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