Se acabó la novela entre Cristiano Ronaldo y Portugal; una IMAGEN deja en claro el momento de tensión que viven

Cristiano Ronaldo compartió una reveladora imagen con sus compañeros de la selección de Portugal.

Cristiano Ronaldo salió al paso ante los rumores que aseguran que hay una ruptura entre él y João Neves, esto apenas después del primer juego de Portugal en la Copa del Mundo 2026. El delantero del Al-Nassr publicó una imagen en la que sale acompañado del resto de sus compañeros en la selección lusitana.

“Siempre unidos!”, escribió el Bicho para acompañar con ese breve mensaje la publicación en la que compartió una foto en la que tanto él como el resto de los integrantes de la Seleção das Quinas salen con el uniforme de entrenamiento.

Cristiano Ronaldo es el que se observa más sonriente en esta imagen, en la que João Neves también sonríe, aunque un poco menos que el exgoleador del Real Madrid, quien en Norteamérica 2026 disputa su sexta Copa del Mundo con Portugal.

¿Cuál es la polémica entre Cristiano Ronaldo y João Neves?

João Neves fue cuestionado acerca del actual momento de Cristiano Ronaldo después del empate 1-1 contra República Democrática del Congo, un resultado inesperado para el debut de Portugal en la Copa del Mundo 2026.

“Sabemos lo que Cristiano ha hecho por nosotros, pero ahora mismo no es diferente a nosotros. Solo es un jugador más para ayudar. No es diferente a los demás”, fue la controvertida frase del mediocampista del PSG respecto al Comandante.

Un sector de aficionados tomó a mal las declaraciones de João Neves sobre CR7 e incluso atacaron en redes sociales a Magdalena, pareja del jugador del PSG.

“No tiene sentido sacar al máximo goleador del futbol mundial de un partido en el que se necesitan goles”, dijo por su parte el entrenador de Portugal, Roberto Martínez, ante la prensa en respuesta al cuestionamiento de cuál había sido el motivo para dejar a Cristiano Ronaldo los 90 minutos del cotejo entre Portugal y República Democrática del Congo.

¿Cuándo vuelven a jugar Portugal y Cristiano Ronaldo?

Portugal y Cristiano Ronaldo tienen su segundo partido en la primera ronda de la Copa del Mundo 2026 el martes 23 de junio, cuando enfrenten a la debutante Uzbekistán.

El cotejo entre el cuadro lusitano y los Lobos blancos se llevará a cabo en Houston, donde CR7 y compañía no pudieron vencer a República Democrática del Congo.

EVG