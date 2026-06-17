¿Se burló de Cristiano Ronaldo? Jugador de República Democrática del Congo hace polémica declaración sobre el Bicho

Cristiano Ronaldo se lamenta tras el empate entre Portugal y República Democrática del Congo en el Mundial 2026.

Ngal’ayel Mukau, mediocampista de República Democrática del Congo, aseguró que no hubo un plan especial para contener al goleador Cristiano Ronaldo en el debut de su selección contra Portugal en la Copa del Mundo 2026, pues aseguró que el Bicho ya no es el mismo de antes por su edad.

“No preparamos ningún plan especial para parar a Cristiano. Sabemos que ya no es el mismo de antes, ya está un poco más viejo”, respondió el jugador de los Leopardos ante el cuestionamiento de TNT Sports Brasil de si el entrenador Sébastien Desabre les había pedido algo en específico para neutralizar a CR7.

“¿SI PREPARAMOS ALGÚN PLAN PARA FRENAR A CRISTIANO? PARA SER SINCERO, NO. ÉL NO ES EL MISMO DE ANTES. ESTÁ MÁS VIEJO AHORA”.



Mukau, jugador de RD Congo. 🇨🇩😳🇵🇹 pic.twitter.com/8obF2JSVnI — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 17, 2026

Jugador de Congo demuestra respeto a Cristiano Ronaldo

En la misma entrevista con el citado medio brasileño, el futbolista de la selección de República Democrática del Congo aseguró que sus compañeros y él le tienen mucho respeto a Cristiano Ronaldo por todos los logros que ha conseguido en más de 20 años de trayectoria.

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“Aún así es uno de los más grandes de la historia del deporte y le tenemos mucho respeto”, enfatizó Ngal’ayel Mukau, quien es mediocampista del Lille de la Ligue 1.

República Democrática del Congo rompió las quinielas en su primer partido mundialista desde Alemania 1974 al igualar 0-0 con Portugal, una de las principales contendientes al título en la Copa del Mundo 2026.

¿Cuántos años tenía Cristiano Ronaldo cuando jugó su primer Mundial?

Cristiano Ronaldo jugó su primera Copa del Mundo con Portugal en la edición de Alemania 2006 con 21 años de edad. En ese momento ya tenía tres temporadas en las filas del Manchester United, donde permaneció hasta 2009.

En aquella primera experiencia mundialista, el Bicho tuvo actividad en seis de los siete cotejos que disputaron los lusitanos, que llegaron hasta las semifinales, fase en la que sucumbieron a manos de Francia.

Cristiano Ronaldo hizo un gol en Alemania 2006, el cual fue en el triunfo de Portugal por 2-0 sobre Irán en la fase de grupos. Y el único encuentro que no jugó fue el 2-1 ante México en el cierre de la primera ronda.

EVG