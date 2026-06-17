Cristiano Ronaldo y la terrible estadística que arrastra en torneos importantes con Portugal

Cristiano Ronaldo en el debut de Portugal ante el Congo en la Copa del Mundo 2026

Los mejores delanteros del planeta ya metieron gol en la Copa del Mundo 2026, todos menos Cristiano Ronaldo, quien tiene la pólvora mojada con la Selección de Portugal, pues acumula 10 partidos sin gol en torneos mayores.

En la Copa del Mundo 2022, la Eurocopa 2024 y ahora en su debut en la Copa del Mundo 2026, el Comandante registra la impresionante cantidad de cero goles, pero al delantero del Al-Nassr le quedan por lo menos dos partidos en la justa de Norteamérica para romper esta mala racha.

Cristiano Ronaldo is goalless in his last 10 Portugal games at major tournaments:



𝟐𝟎𝟐𝟐 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐮𝐩:

❌ vs. Uruguay

❌ vs. South Korea

❌ vs. Switzerland

❌ vs. Morocco



𝟐𝟎𝟐𝟒 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐬:

❌ vs. Czechia

❌ vs. Türkiye

❌ vs. Georgia

❌ vs. Slovenia

❌ vs. France… pic.twitter.com/sWQnSYh7uO — B/R Football (@brfootball) June 17, 2026

Cabe destacar que esta estadística solamente contempla los grandes torneos de selecciones como la Copa del Mundo y el Campeonato Europa, no así la Liga de Naciones, de la cual Portugal salió campeón en su versión UEFA en 2025, certamen en donde El Bicho marcó dos veces.

Después de que Lionel Messi (triplete), Kylian Mbappé (doblete) y Erling Haaland (doblete) brillaron en su presentación, el portugués de 41 años no pudo encontrar el fondo de las redes en el empate de su equipo 1-1 ante Congo.

Jugadores como Raúl Alonso Jiménez, Vinícius Júnior, Christian Pulisic, Viktor Gyökeres y Harry Kane también marcaron en su primer Mundial de este año, por lo que el hecho de que Cristiano Ronaldo se fuera en blanco destaca aún más.

Não era o arranque que queríamos, mas isto está longe de ter acabado. Cabeça levantada e foco no próximo jogo. pic.twitter.com/YoH3RQcz9z — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 17, 2026

Cristiano Ronaldo no pude marcarle al Congo

Cristiano Ronaldo no ofreció muchos momentos memorables en el duelo ante el Congo. Lo más rescatable fue que empató a Messi como los únicos jugadores en ver acción en seis Mundiales.

Pero un día después de que el capitán de Argentina firmó un triplete, Ronaldo desperdició algunas ocasiones claras para convertirse en el primer jugador en anotar en seis torneos. Sacó sendos disparos a los 68 y 73 minutos que se fueron desviados del arco, y no pareció contento después de ninguno de los dos.

Ronaldo no dio declaraciones a la prensa después del partido, pero publicó sobre el encuentro en la red social X. “No fue el inicio que queríamos, pero esto está lejos de terminar”, escribió. “Cabeza en alto y enfoque en el próximo partido”.

Al entrenador de Portugal, Roberto Martínez, se le preguntó si contempló la posibilidad de sacar a su estrella del encuentro. “No tiene sentido sacar al mejor goleador del mundo cuando necesitas goles”, subrayó Martínez. “La experiencia de Cristiano en el área es importante. La manera en que atrae a los defensores es importante”.

⚠️🇵🇹 Cristiano Ronaldo vs RD Congo:



❌ 0 goles.

❌ 0 asistencias.

❌ 0 remates al arco.

❌ 0 faltas recibidas.

❌ 0 chances creadas.

❌ 0 gambetas completadas.

❌ 0/0 duelos en el suelo ganados. https://t.co/5a9KUM875N pic.twitter.com/BPcSPnc9Qm — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 17, 2026

Congo sorprende a Portugal

El mediocampista de Congo Ngal’ayel Mukau, quien es 20 años menor que Cristiano Ronaldo, abordó el desafío de enfrentar a uno de los mejores en la historia de este deporte.

“Sabemos que Ronaldo no es el mismo que antes”, declaró Mukau. ”Así que sabemos que corre menos, hace menos esfuerzo. Entonces sí, dependía de nuestra defensa detenerlo, e hicieron un gran trabajo”.

Fue el partido 229 en la carrera de Cristiano Ronaldo con su selección, la mayor cantidad en la historia en la rama masculina. Ganó la Euro con Portugal en 2016, pero su mejor actuación en el Mundial fue en su primer torneo en 2006, cuando su equipo alcanzó las semifinales.

Le preguntaron a Martínez si Ronaldo será titular en los próximos partidos de Portugal contra Uzbekistán y Colombia, considerando su edad.

“Tratamos a cada jugador de la misma manera. Vamos paso a paso”, señaló el técnico. “Evaluaremos a cada jugador. No es un tema especial. No tratamos a Cristiano por la edad... lo tratamos según se siente”.

Cristiano, sin embargo, se convirtió en el jugador de campo de mayor edad en iniciar un partido de un Mundial, superando el récord establecido hace cuatro años por el mediocampista canadiense Atiba Hutchinson. La figura de Camerún Roger Milla es el jugador de campo de mayor edad en aparecer en un partido del Mundial, al ingresar de cambio durante el Mundial de 1994 a los 42 años.

Es probable que este sea el último Mundial de Ronaldo, quien ganó cinco veces la Liga de Campeones con el Manchester United y el Real Madrid y actualmente juega para el club saudita Al-Nassr.

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