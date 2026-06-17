Aficionados de Colombia ponen la fiesta en el Estadio Ciudad de México previo a juego contra Uzbekistán | VIDEOS

La pasión de los aficionados colombianos se hizo sentir desde varias horas antes del arranque del partido entre Colombia y Uzbekistán, programado para la noche de este miércoles en el Estadio Ciudad de México. El encuentro corresponde a la actividad del Grupo K del Mundial 2026 y marcará una nueva presentación de la selección cafetera en territorio mexicano.

Con el silbatazo inicial previsto para las 20:00 horas, tiempo del centro de México, cientos de seguidores comenzaron a llegar desde temprana hora al inmueble para acompañar a su selección. Entre cánticos, banderas, vestimentas llamativas e incluso una barbería improvisada, los aficionados transformaron los alrededores del estadio en una auténtica fiesta.

La emoción comenzó desde el Metro de la Ciudad de México, donde grupos de aficionados vestidos con la tradicional camiseta amarilla se dirigieron al inmueble entonando porras y canciones para apoyar a su selección.

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“¡Vamos Colombia, esta noche tenemos que ganar!”, era uno de los gritos que más se escuchaban entre los seguidores, quienes no dejaron de alentar durante el trayecto hacia el estadio.

#VIDEO | ¡VAMOS COLOMBIA, ESTA NOCHE TENEMOS QUE GANAR!🤩🔥

Las porras de los aficionados de Colombia en el Metro de la CDMX de camino al Estadio Ciudad de México



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Una vez abiertas las puertas del inmueble, la marea amarilla comenzó a ingresar al recinto para presenciar el segundo encuentro mundialista que alberga el Estadio Ciudad de México. Entre los asistentes también destacó un aficionado del Toluca, quien decidió unirse a la fiesta colombiana y apoyar al conjunto sudamericano, provocando bromas entre otros seguidores.

Pero no fueron los únicos personajes que llamaron la atención. Dos aficionados colombianos que visitan por primera vez el Estadio Azteca se robaron las miradas gracias a sus peculiares vestimentas, inspiradas en los colores de su país y acompañadas de sombreros y accesorios que despertaron la curiosidad de otros asistentes.

Para ambos aficionados, este Mundial representa una oportunidad especial y están convencidos de que la selección colombiana puede ser protagonista.

“Este año es el bueno para Colombia”, aseguraron los aficionados.

#VIDEO | ¡ASÍ SE VIVE EL AMBIENTE COLOMBIANO!🥳🤩

Dos aficionados de Colombia vienen por primera vez al Estadio Azteca y se llevan las miradas por su vestimenta. Para ellos, este año es el bueno para Colombia.



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La fiesta también tuvo un toque muy mexicano. A las afueras del Coloso de Santa Úrsula, dos jóvenes instalaron una barbería improvisada con apenas dos sillas y sus herramientas de trabajo. Mientras los aficionados llegaban al estadio, los improvisados peluqueros ofrecían cortes de cabello a quienes buscaban un cambio de imagen antes del silbatazo inicial.

Con tambores, cánticos y una gran cantidad de camisetas amarillas, los aficionados colombianos transformaron los alrededores del Estadio en una pequeña extensión de su país, demostrando que la pasión por la selección se vive mucho antes de que ruede el balón.

Y aunque el duelo contra Uzbekistán todavía no comienza, la afición colombiana ya había ganado la previa con una fiesta que se apoderó de las calles y de las tribunas.

#FOTOS | Así esperan a las afueras del Estadio Ciudad de México los aficionados colombianos el inicio del partido que tendrá lugar entre la selección de Colombia y Uzbekistán.



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MSL