CDMX recibe su segundo duelo con choque entre Uzbekistán y Colombia

EL SÉPTIMO día de actividades en el magno evento también trae el segundo partido en el Estadio Azteca, donde Colombia debuta contra Uzbekistán, selección que disputa la justa por primera vez en su historia.

Será el vigésimo primer cotejo mundialista en el Coloso de Santa Úrsula y el primero de fase de grupos en el que no está la Selección Mexicana desde que Uruguay y Escocia igualaron sin anotaciones el 13 de junio en la edición de 1986.

Al compás de James Rodríguez y la pólvora de Luis Díaz, Colombia regresa a un Mundial con la ambición de escribir un nuevo capítulo en su historia, luego de perderse la cita de Qatar 2022. El primer paso será descifrar las incógnitas que plantea una misteriosa escuadra de Uzbekistán.

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COLOMBIA ha asistido a siete ediciones del cer tamen estelar de la FIFA. La primera de ellas fue en Chile 1962 y reapareció hasta Italia 1990.

Bajo la tutela del técnico argentino Néstor Lorenzo desde 2022, Colombia vuelve al escenario más grande del futbol mundial con un plantel que combina la experiencia de figuras históricas con la frescura de una nueva generación que ilusiona.

El cuadro cafetalero finalizó las eliminatorias sudamericanas en el tercer puesto, un punto detrás de Ecuador. Cosechó triunfos importantes ante Brasil y Argentina en su camino a la clasificación de la justa.

Tras acariciar la gloria en la final de la Copa América, donde cayó 1-0 ante Argentina en la prórroga, Colombia iniciará su camino en el Estadio Azteca de la capital mexicana.

Solamente debe sacar una vez más de la lámpara al genio de James, el máximo goleador colombiano en mundiales gracias a los seis goles que facturó en Brasil 2014, cuando el conjunto logró su mejor resultado al alcanzar los cuartos de final.

28 Puntos sumó Colombia en eliminatorias

El experimentado capitán de 34 años buscará repetir la hazaña en suelo mexicano y silenciar las críticas acerca de su rendimiento y falta de ritmo que rodearon su convocatoria.