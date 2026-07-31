Rafa Márquez ya tiene su primera gran problemática de cara a su debut como entrenador de México

Rafa Márquez arranca su era en la Selección Mexicana en septiembre.

Rafael Márquez ya se prepara para tener su debut como el entrenador de la Selección Mexicana; sin embargo, el estratega michoacano va a tener un poco de complicaciones en su primera convocatoria y los problemas comienzan a presentarse para el exdefensa del Barcelona.

El nuevo estratega de México tendrá su debut el 26 de septiembre del 2026, lamentablemente, el exigente calendario de la Liga MX este semestre es un tanto apretado y la Jornada 10 del Apertura 2026 se juega el mismo fin de semana en el que la Selección Nacional se ve las caras con Colombia en Baltimore.

Rafael Márquez dando indicaciones en un partido de México. ı Foto: Mexsport

Rafa Márquez tendrá algunos problemas con su convocatoria

Los equipos que tengan que prestar a sus jugadores para la Fecha FIFA de septiembre y octubre posiblemente estén un poco inconformes con esto, ya que tienen que disputar la Jornada 10 del Apertura 2026.

Es por eso que los jugadores que sean llamados para disputar los partidos con la Selección Mexicana deberán de hablar con sus clubes para que puedan ponerse a las órdenes de Rafael Márquez.

Lamentablemente el calendario de la Liga MX con el All-Star Game ante la MLS y la edición 2026 de la Leagues Cup complican un poco el calendario del torneo local, lo que genera que se tenga que disputar una fecha mientras la Selección Mexicana se prepara para afrontar la Nations League.

Rafael Márquez habló sobre la corrupción en el futbol mexicano. ı Foto: Mexsport

¿Quiénes son los rivales de México para los primeros juegos de Rafa Márquez?

La etapa de Rafa Márquez como entrenador del Tricolor arranca con un partido amistoso contra Colombia el próximo 26 de septiembre en Baltimore, ciudad en la costa este de Estados Unidos que por primera vez acogerá un encuentro de la Selección Mexicana.

Tres días después, el Tri se medirá ante Perú en Harrison, Nueva Jersey, y el 6 de octubre chocará ante Chile en Los Ángeles, cerrando la gira de México por el país vecino.

El primer partido oficial de Márquez al frente del equipo mexicano será en noviembre, por la Liga de Naciones de la Concacaf ante un rival y sede por definir, aunque la dirección de selecciones nacionales dijo que se jugará en territorio nacional.

DCO