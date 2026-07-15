¿Quién es Juan Manuel Lillo, el técnico mentor de Pep Guardiola que sería el auxiliar de Rafa Márquez en la Selección Mexicana?

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) ya trabaja en la conformación del nuevo cuerpo técnico de Rafael Márquez rumbo al proceso mundialista de 2030 y uno de los nombres que más fuerza ha tomado es el del español Juan Manuel Lillo, considerado uno de los entrenadores más influyentes del futbol moderno.

De acuerdo con diversas versiones, las negociaciones entre ambas partes avanzan y el estratega español podría convertirse en el principal auxiliar del nuevo entrenador de la Selección Mexicana, aportando toda su experiencia tras su exitoso paso por el Manchester City junto a Pep Guardiola.

Juan Manuel Lillo, el cerebro táctico que busca Rafael Márquez

La posible llegada de Lillo representa una apuesta de alto perfil por parte de la FMF. El técnico español es reconocido internacionalmente como uno de los principales impulsores del llamado Juego de Posición, filosofía que marcó a entrenadores como Pep Guardiola.

Su historia como entrenador comenzó de forma muy temprana. A los 16 años inició su carrera en los banquillos y a los 29 se convirtió en el estratega más joven en dirigir en la Primera División de España tras lograr el ascenso con la UD Salamanca.

Su influencia llegó incluso hasta Guardiola. En 2006, cuando Lillo dirigía a Dorados de Sinaloa, el entonces veterano futbolista español decidió jugar en México para aprender directamente de quien siempre ha considerado uno de sus principales maestros antes de iniciar su propia carrera como entrenador.

Posteriormente, Lillo dirigió clubes como Real Oviedo, Real Sociedad, Al Sadd, Millonarios y Atlético Nacional, además de formar parte del cuerpo técnico de Jorge Sampaoli en la Selección de Chile y el Sevilla.

Su mayor éxito reciente llegó como auxiliar de Guardiola en el Manchester City, donde participó en la conquista de múltiples títulos de la Premier League y de la UEFA Champions League.

El Tricolor busca un cuerpo técnico con experiencia internacional

Tras asumir oficialmente como nuevo entrenador del Tricolor, Rafael Márquez ha dejado claro que pretende rodearse de especialistas con amplia preparación en el futbol europeo.

Además del nombre de Juan Manuel Lillo, también han surgido opciones como Andrés Guardado, quien actualmente continúa su preparación como entrenador en las categorías inferiores del Real Betis, mientras que algunos integrantes del cuerpo técnico de Javier Aguirre aún analizan la posibilidad de continuar dentro del proyecto.

Márquez considera que la Selección Mexicana cuenta con una base sólida de futbolistas jóvenes tras el Mundial 2026 y ahora el objetivo será acelerar ese crecimiento con un cuerpo técnico capaz de potenciar el desarrollo del jugador mexicano.

Ficha técnica de Juan Manuel Lillo

Nombre completo: Juan Manuel Lillo Díez

Fecha de nacimiento: 2 de noviembre de 1965

Edad: 60 años

Lugar de nacimiento: Tolosa, España

Nacionalidad: Española

Profesión: Director técnico

Especialidad: Juego de Posición

Último equipo: Manchester City (auxiliar técnico de Pep Guardiola)

Experiencia en México: Dorados de Sinaloa (2005-2006)

Equipos dirigidos: UD Salamanca, Real Oviedo, Real Sociedad, Al Sadd, Millonarios, Atlético Nacional, entre otros.

Logros recientes: Campeón de Premier League y UEFA Champions League como integrante del cuerpo técnico del Manchester City.

En caso de concretarse el acuerdo, la Selección Mexicana sumaría a uno de los entrenadores con mayor prestigio táctico del futbol internacional, quien ahora tendría la misión de respaldar a Márquez en la construcción del nuevo proyecto rumbo a la Copa del Mundo de 2030.

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