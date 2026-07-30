¡OFICIAL! Rafa Márquez debuta como entrenador de México enfrentando a Colombia en Estados Unidos

La etapa de Rafael Márquez como nuevo entrenador de la selección de México comenzará a finales de septiembre con un partido amistoso ante Colombia, informó la dirección de selecciones nacionales.

Rafa Márquez trabajó como el auxiliar de Javier Aguirre desde agosto de 2024 y hasta que finalizó la participación de la Selección Mexicana en el Mundial, donde México fue eliminado en octavos de final al perder ante Inglaterra en la cancha del Estadio Azteca por marcador de 3-2.

El ex capitán del equipo mexicano fue ratificado en el cargo a principios de mes para seguir con el proceso hacia la Copa del Mundo 2030, año en el que se llevará a cabo el torneo en España, Marruecos, Portugal, Argentina, Uruguay y Paraguay.

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¡Incondicionales, seguimos juntos y continuamos con el #CaminoAl2030! 🔥



Tenemos rivales para nuestros primeros partidos de preparación. 👏



Y en Noviembre nos vemos en México con un partido oficial de Nations League. 🇲🇽🏟️



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La etapa de Rafa Márquez como entrenador del Tricolor arranca con un partido amistoso contra Colombia el próximo 26 de septiembre en Baltimore, ciudad en la costa este de Estados Unidos que por primera vez acogerá un encuentro de la Selección Mexicana.

Tres días después, el Tri se medirá ante Perú en Harrison, Nueva Jersey, y el 6 de octubre chocará ante Chile en Los Ángeles, cerrando la gira de México por el país vecino.

El primer partido oficial de Márquez al frente del equipo mexicano será en noviembre, por la Liga de Naciones de la Concacaf ante un rival y sede por definir, aunque la dirección de selecciones nacionales dijo que se jugará en territorio nacional.

La continuidad de una historia, con un proyecto a largo plazo y de transición.



Hoy inicia una nueva etapa para nuestra Selección junto a ti, Rafa.



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Como jugador de la selección, Rafa Márquez disputó cinco mundiales, ganó la Copa Confederaciones 1999 y obtuvo los títulos de la Copa Oro en 2003 y 2011, además de participar en cinco Copas del Mundo vistiendo los colores del Tricolor.

Inició su carrera como entrenador en las categorías de formación del Real Alcalá y posteriormente al frente del Barça Atlètic, el filial del Barcelona, donde dirigió 82 partidos en dos temporadas en los que sumó 40 victorias, 21 empates y 21 derrotas.

DCO