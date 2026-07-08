Él es Rafa Márquez, el nuevo entrenador de México de cara al Mundial 2030

Tras la eliminación de México del Mundial 2026, Javier Aguirre dejó de ser el entrenador para darle paso a un técnico joven, Rafa Márquez, quien toma las riendas del conjunto nacional y se espera que sea el que dirija el barco en la próxima Copa del Mundo de la FIFA en 2030.

Rafa Márquez es el nuevo entrenador de México y se espera que mantenga a la base de jóvenes que participaron en el Mundial, como Gilberto Mora, Mateo Chávez, Armando González o Brian Gutiérrez.

El exdefensa es uno de los mejores jugadores que ha dado el país, multi campeón con el Tricolor y figura con el Barcelona, equipo en el que ganó dos títulos de UEFA Champions League y conoce lo que es la exigencia de un equipo grande.

Rafa Márquez durante su primer entrenamiento con el Barcelona B ı Foto: larazondemexico

¿Cómo inició la carrera como técnico de Rafa Márquez?

Tras una exitosa carrera en el futbol profesional, Rafa Márquez decidió iniciar su carrera como entrenador, dirigiendo a las categorías de formación del Real Alcalá y tiempo después fue anunciado como el estratega del Barça Atlètic, conjunto en el que estuvo cerca de conseguir el ascenso.

Tiempo después fue reclutado por la Selección Mexicana para convertirse en el entrenador auxiliar de Javier Aguirre para el Mundial 2026. Durante su etapa se le vio apoyando a los jóvenes y siempre atento a lo que ocurría en el campo de juego con el equipo.

Ahora será el turno de Rafa Márquez de demostrar de lo que está hecho en el banquillo de la Selección Mexicana a pesar de no tener una experiencia previa en la primera división del futbol profesional, pero teniendo las bases de lo que es el futbol azteca.

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