¿Quién juega hoy en el Mundial 2026?

Terminó la ronda de octavos de final de la Copa del Mundo 2026 y los equipos que quedan con vida se preparan para buscar un boleto a las semifinales. El certamen nos ha entregados grandes partidos y las emociones no paran en la última recta del camino.

Este miércoles 8 de julio será el primer día sin partidos. Luego de 27 jornadas ininterrumpidas con por lo menos un duelo, llegó el momento del certamen en donde no hay compromisos. Las selecciones con vida tienen un día más de descanso antes de iniciar con los cuartos de final.

Hoy no hay ningún partido de la #CopaMundialFIFA 😢 pic.twitter.com/Qi1hWMf4ee — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) July 8, 2026

¿Cuándo inician los cuartos de final del Mundial 2026?

Los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 inician este jueves 9 de julio con solo un partido, pero que despertará gran interés en los aficionados, pues chocan dos de los mejores equipos de la actualidad, con dos enfoques similares y que pueden ser candidatos al título.

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El primer duelo de los cuartos es el Marruecos vs Francia, que se enfrentan en el Estadio Boston en un enfrentamiento entre favoritos. De un lado, Les Blues son los subcampeones actuales y los Leones del Atlas una escuadra que quiere que meterse entre las potencias.

Las acciones siguen en el viernes 10 de julio con dos cotejos. Primero la siempre irregular España se mide a la última parte de la generación dorada de Bélgica en el Estadio Los Ángeles.

Del otro lado, el verdugo de la Selección Mexicana, Inglaterra, se enfrenta a Noruega, que al mando de Erling Haaland quiere ser el caballo negro de la Copa del Mundo 2026 y dar, la que puede ser, la más grande sorpresa de la historia del campeonato.

El último cotejo tiene como protagonistas a los actuales campeones del torneo, Argentina, que ente Suiza busca el pase a semifinales y mantener vivo el sueño del bicampeonato.

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