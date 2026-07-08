Isaac del Toro se mantiene en la octava posición general tras la quinta etapa del Tour de France 2026

El ciclista mexicano Isaac del Toro se mantiene sin cambios en la clasificación general del Tour de France 2026. El de Ensenada es octavo luego de finalizar la quinta etapa, en donde terminó en el lugar 32 y no hubo muchas situaciones que movieran los lugares en las listas de pedalistas.

El neerlandés Olav Kooij fue el gran vencedor del quinto paso con tiempo de 03h 29′ 07′'. El segundo puesto fue para Max Kanter y el tercero de Tim Merlier. Sin embargo, el líder del Tour de Francia sigue siendo Traeen Torstein e Isaac continua a 8´17″ de él.

Tras una cuarta etapa de sprint, la clasificación general del Tour de Francia se mantiene sin movimiento e Isaac del Toro🇲🇽 está en la octava posición.



Isaac continua a 8´17" del actual líder Traeen Torstein🇳🇴.



Mañana viene la primera etapa de alta montaña, la clasificación se… pic.twitter.com/Bks8t8gTlj — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) July 8, 2026

Isaac del Toro está generado muchas expectativas en los aficionados. Su participación en el Tour de Francia ya es histórica, pues rompió casi con 30 años de sequía sin que un pedalista azteca pudiera estar en la competencia.

El de Ensenada se llevó la victoria en la segunda etapa del Tour de Francia 2026, que no solo significó el primer triunfo de su carrera en la competencia más importante del ciclismo mundial. También puso fin a una espera de 36 años para México, país que no celebraba un triunfo de etapa desde la histórica actuación de Raúl Alcalá a principios de la década de los noventa.

Con apenas 22 años, el ciclista azteca se convirtió en el segundo mexicano en conquistar una etapa del Tour, uniéndose a un grupo exclusivo que durante décadas tuvo un solo integrante.

¿Cómo es la quinta etapa del Tour de France 2026?

La quinta etapa del Tour de France se disputa en el tramo entre Lannemezan y Pau, con un recorrido de 158.3 kilómetros. Es un tramo plano en donde no hubo muchos movimientos y los ciclistas casi no se cambiaron de lugar en la clasifiación general.

En su mayoría es un tramo llano, aunque tiene cerca de 1,600 metros de desnivel acumulado y un único ascenso puntuable, la Côte de Baleix (1 km al 8.8 %), ubicada a poco más de 25 kilómetros de la meta.

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