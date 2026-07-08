Rafa Márquez ilusiona a la afición de la Selección Mexicana con su primer mensaje como nuevo director técnico

El legendario exdefensa Rafael Márquez generó ilusión entre la afición al asegurar en sus primeras declaraciones como director técnico de la Selección Mexicana que su misión es mejorar el nivel que el equipo mostró durante su participación en el Mundial 2026, en el que bajo las órdenes de Javier Aguirre alcanzó la ronda de octavos de final.

“Estoy comprometido a intentar ser mejor, a intentar llevar a un mejor nivel a la Selección, de mantener este nivel que ha mostrado y obviamente intentarlo mejorar”, dijo el excapitán del Tricolor en un video que se compartió en las redes sociales del equipo nacional.

Un proyecto a largo plazo con continuidad, transición, entrega y compromiso por nuestra Selección y nuestro país. 👏



Las palabras de nuestro Director Técnico, Rafael Márquez en su Día 1. 🥹🇲🇽#SomosMéxico 💚🤍❤️ pic.twitter.com/HMZgfMqIwC — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 8, 2026

Rafa Márquez, motivado por continuidad en Selección Mexicana

Rafa Márquez hizo énfasis en la continuidad que se le dará esta vez al proceso de la Selección Mexicana, de la que fue auxiliar técnico en los últimos dos años, al tiempo que reconoció que esta bajo su responsabilidad que la continuidad se mantenga.

“Ahora no es momento de frenar, sino de acelerar. Ya se hizo una base y un gran trabajo para fortalecer esto que se inició. Hay que aprovechar esta continuidad que quizá antes no se había visto. Está bajo mi responsabilidad mantenerla e incluso mejorarla”, subrayó el Káiser de Michoacán.

El cinco veces mundialista con el Tricolor también aseguró que tiene la responsabilidad de potenciar a cada uno de los futbolistas y que ese crecimiento se vea reflejado en la Selección Nacional.

“Estoy con la ilusión, con la responsabilidad y con las ganas de hacer que el jugador mexicano sea mejor, potencializarlo y que eso sea en beneficio del nivel de la Selección”, remarcó Rafa Márquez.

Liderazgo. Una cualidad de los grandes. 👏



Rafa Márquez lo demostró todos los años con la banda de capitán. ¡Ahora lo hará al frente de todo un país! 🔥🇲🇽#SomosMéxico 💚🤍❤️ pic.twitter.com/0UgWoLkAzy — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 8, 2026

Rafa Márquez promete estar cerca de selecciones menores

En su primer mensaje como nuevo timonel de la Selección Mexicana, Rafa Márquez también prometió que seguirá a detalle los procesos de las selecciones menores en su nueva etapa al frente del Tricolor, esto con el objetivo de que tengan mejores bases para desarrollarse.

“No es nada más fijarme en la Selección Mayor, sino estar cerca de las selecciones menores para darles una base y procesos importantes. Si queremos un mejor futbol, tenemos que construir mejores bases y mejores procesos para tener un mejor jugador”, indicó.

Rafa Márquez pidió a la afición de la Selección Mexicana que confíe en el proyecto de cara al Mundial 2030, pues resaltó su compromiso por llevar al Tricolor a lo más alto.

“No me queda más que responderles que estoy comprometido a intentar ser mejor, a llevar a un mejor nivel a la Selección y a mantener el nivel que ha mostrado, intentando mejorarlo. Sigan apoyándonos, crean en este proyecto, crean en el trabajo y en el esfuerzo que estamos haciendo para lograr un mejor futbol”,

EVG