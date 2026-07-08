Las futuras estrellas de la Selección Mexicana en la era de Rafa Márquez de cara al Mundial 2030

La Selección Mexicana antes del partido ante Ecuador en la Copa del Mundo 2026

Rafael Márquez, leyenda y excapitán del Tricolor, es el nuevo entrenador de la Selección Mexicana en el proceso rumbo a la Copa del Mundo 2030, en donde algunos jugadores que estuvieron en el reciente torneo podrían repetir en un nueva edición.

El Káiser de Michoacán fue auxiliar de Javier Aguirre en el Mundial 2026, por lo que ya conoce a los futbolistas y es un buena base para el proyecto rumbo al torneo que se juega en España, Portugal y Marruecos.

La continuidad de una historia, con un proyecto a largo plazo y de transición.



Hoy inicia una nueva etapa para nuestra Selección junto a ti, Rafa.



¡Vamos juntos! 🙌#SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/E7boV2UjX5 — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 8, 2026

México en el Mundial 2030

Raúl Rangel-30 años

Johan Vásquez-30 años

César Montes-33 años

Mateo Chávez-26 años

Israel Reyes-30 años

Erik Lira-30 años

Edson Álvarez-32 años

Brian Gutiérrez-27 años

Obed Vargas-24 años

Gilberto Mora-21 años

Armando González-27 años

Roberto Alvarado-31 años

Santiago Giménez-29 años

Julián Quiñones-33 años

Liderazgo. Una cualidad de los grandes. 👏



Rafa Márquez lo demostró todos los años con la banda de capitán. ¡Ahora lo hará al frente de todo un país! 🔥🇲🇽#SomosMéxico 💚🤍❤️ pic.twitter.com/0UgWoLkAzy — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 8, 2026

Así llegaría la Selección Mexicana al Mundial 2030

Tomando en cuenta una base de jugadores que disputaron el Mundial 2026, la Selección Mexicana puede llegar a la Copa del Mundo 2030 con por lo menos 13 jugadores que repetirían. Estarían, obviamente, con cuatro más y lo ideal es que militen en mejores equipos.

Empezando por la portería, Raúl Rangel tendría 30 años. Luego de lo demostrado en Norteamérica, el guardameta de Chivas es al momento el proyecto más estable y confiable, más luego de la despedida de Guillermo Ochoa y los inconsistente que es Carlos Acevedo.

En la zona baja, la defensa central se puede mantener con la dupla de Johan Vásquez y César Montes, quienes llegarían de 30 y 33 años. Edson Álvarez, quien también fue central, viviría su cuarta Copa del Mundo con 32 años.

Selección Mexicana entrena para su duelo frente a Inglaterra. ı Foto: Reuters

Las laterales pueden estar renovadas con Mateo Chávez (26 años) e Israel Reyes (30 años), quienes tuvieron pocos minutos en 2026, aunque el Tiloncito anotó un gol ante Chequia en el Estadio Azteca.

Erik Lira se convirtió en uno de los mejores jugadores de México en Norteamérica 2026 y para la siguiente edición tendrá 30 años. Podría estar acompañado por Brian Gutiérrez (27 años), Obed Vargas (24 años) y la gran joya del Tricolor; Gilberto Mora, quien tendrá tan solo 21 años.

En la delantera la Hormiga Armando González haría su aparición con 27 años. Dos años más grande estará el cuestionado Santiago Giménez y como los veteranos, pero apenas en su segunda Copa del Mundo, Roberto Alvarado (31 años) y Julián Quiñones (33 años).

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