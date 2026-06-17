¿A qué hora juega Colombia hoy y en dónde?

Las y los colombianos se encuentran bastante emocionados por la llegada del primer partido que jugará su selección como parte de la Copa Mundial FIFA 2026, por lo que incluso celebraron en el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México el 16 de junio.

Por medio de redes sociales se dio un banderazo para que los hinchas colombianos acudieran el martes 16 de junio a reunirse en el Ángel de la Independencia a las 18:00 horas, con la finalidad de alentar a la Selección Colombiana.

El partido de Colombia contra Uzbekistán será el primero que disputarán ambos países como paere de la primera fase del grupo K, y este encuentro se realizará a las 20:00 horas en el Estadio Ciudad de México.

La Selección Colombiana publicó un emotivo video en sus redes sociales, en el que envían un mensaje a los jugadores seleccionados para representar al país sudamericano en el mundial de este 2026.

🎥 ¡𝗛𝗼𝘆 𝘁𝗲𝗻𝗲𝗺𝗼𝘀 𝘂𝗻 𝗺𝗲𝗻𝘀𝗮𝗷𝗲, 𝗱𝗲 𝗖𝗢𝗟𝗢𝗠𝗕𝗜𝗔 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗖𝗢𝗟𝗢𝗠𝗕𝗜𝗔 𝗰𝗼𝗻 𝘁𝗼𝗱𝗼 𝗲𝗹 𝗢𝗥𝗚𝗨𝗟𝗟𝗢 𝗖𝗢𝗟𝗢𝗠𝗕𝗜𝗔𝗡𝗢! 🫶



🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴🇨🇴



🎥 @diptongostudio#ConOrgulloColombiano 🇨🇴 pic.twitter.com/iate8bvKbG — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 17, 2026

Partidos de Colombia Mundial 2026

Además del partido de este miércoles, la Selección de Colombia también tiene otros dos partidos programados para esta Copa del Mundo 2026:

Colombia contra República del Congo a las 20:00 horas del 23 de junio , en el Estadio Guadalajara

Colombia contra Portugal a las 17:30 horas del 27 de junio, en el Estadio Miami

La Selección de Colombia; que tiene como entrenador a Néstor Gabriel Lorenzo, está conformada por los siguientes futbolistas:

Arqueros : David Ospina, Camilo Vargas y Álvaro Montero

Defensores : Daniel Muñoz, Jhon Lucumi, Santiago Arias, Yerry Mina, Gustavo Puerta, Johan Mojica, Willer Ditta, Deiver Machado, y Davison Sánchez

Mediocampistas : Kevin Castaño, Richard Rios, Jorge Carrascal, James Rodriguez, Jhon Arias, Juan Portilla, Jefferson Lerma, Juan Quintero

Delanteros: Luis Díaz, Jhonn Cordoba, Cucho Hernández, Jaminton Campaz, Luis Suárez, Andrés Gómez

📸 ¡𝙿𝚘𝚛 𝚞𝚜𝚝𝚎𝚍𝚎𝚜, 𝚙𝚘𝚛 𝚗𝚘𝚜𝚘𝚝𝚛𝚘𝚜, 𝚖𝚊𝚗̃𝚊𝚗𝚊 𝚓𝚞𝚐𝚊𝚖𝚘𝚜 𝚌𝚘𝚗 𝙾𝚁𝙶𝚄𝙻𝙻𝙾 𝙲𝙾𝙻𝙾𝙼𝙱𝙸𝙰𝙽𝙾 𝚎𝚗 𝚗𝚞𝚎𝚜𝚝𝚛𝚘 𝚍𝚎𝚋𝚞𝚝 𝙼𝚄𝙽𝙳𝙸𝙰𝙻! 🥹#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/zW8QJQkzuN — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 17, 2026

La última práctica que tuvo la Selección colombiana antes de su debut en la Copa Mundial fue este martes, en las instalaciones del Club América de la Ciudad de México conocido como “El Nido Águila.”

Debido a que la Copa Mundial comenzó la semana pasada, los aficionados del futbol se encuentran esperando el primer encuentro de Colombia con ansias, y expresan su apoyo en las calles y por redes sociales.

🎥 Última práctica antes de nuestro debut. 🔝⚽🙂‍↕️



Todos unidos con mucho orgullo por nuestro país. 🥹⚽🇨🇴#ConOrgulloColombiano🇨🇴 pic.twitter.com/vHcGlfDrta — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 17, 2026

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