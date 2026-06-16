Tremenda batalla campal en Nueva York entre argentinos y argelinos, la primera del Mundial 2026 (VIDEO)

Aunque su rivalidad no es fuerte y solo se han enfrentado dos veces, la afición de Argentina y la de Argelia se vieron envueltas en una tremenda batalla campal en Nueva York, el primer problema entre fanáticos en este Mundial 2026.

En los videos que circulan en redes sociales no se puede ver con certeza por qué inició este problema entre las aficiones. Lo primero que ocurre en el video es una patada que suelta un aficionado de playera azul contra una persona que portaba la remera de Argentina; este mismo se molesta por lo ocurrido y se va a los golpes con los argelinos.

Previo al encuentro entre #Argentina y #Argelia en Nueva York hoy, aficionados de ambos equipos se enfrentan a golpes. 💥🤯 pic.twitter.com/JhDeLMFygv — Nelson Valdez (@nelvaldez) June 16, 2026

Lamentablemente, en el video se puede ver que en el lugar de los hechos también se encontraban mujeres y niños, quienes se alejaron de lo ocurrido para no recibir un golpe. Tiempo después comienzan a llegar algunos policías para calmar los ánimos de ambas aficiones.

A pesar de que algunos aficionados intentaban calmar a sus compañeros para ayudar al cuerpo policial, otros seguían encarándose entre sí y volviendo a elevar la temperatura de la discusión. Un momento que no debe repetirse en lo que resta de la Copa del Mundo 2026.

Argentina y Argelia se enfrentan en su primer partido del Mundial 2026 en la cancha del Estadio Kansas, encuentro que preocupa a la afición albiceleste, ya que hay un registro que indica que cada vez que los argentinos se enfrentan a una escuadra africana en la Copa del Mundo, no pueden ser campeones.

DCO