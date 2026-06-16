Argentina no es campeón cuando enfrenta a un africano

Argelia es la primera prueba de la vigente campeona Argentina en Norteamérica 2026, donde la Albiceleste ya tiene su primera estadística en contra apenas en su debut, pues nunca se ha coronado en el magno torneo de la FIFA cuando mide fuerzas contra un representante de África.

Los sudamericanos solamente han perdido uno de sus siete cotejos contra equipos de la CAF. El resto fueron seis victorias, cinco de ellas sobre Nigeria, a la que se enfrentaron en las justas de Estados Unidos 1994, Corea-Japón 2002, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

El Dato: Argentina derrotó 1-0 a Francia en su primer partido mundialista, el cual fue en Uruguay 1930. El autor del gol fue Luis Monti.

El otro triunfo de Argentina fue el 2-1 conseguido en su debut en Alemania 2006 sobre Costa de Marfil; mientras que su único tropiezo se dio ante Camerún por la mínima diferencia en la inauguración de Italia 1990.

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La mejor participación de los de la Conmebol cuando se cruzaron con una selección africana en Copa del Mundo fue en 1990 y 2014, certámenes en los que llegaron a la gran final y en ambas ocasiones fue vencidos por Alemania por idéntico marcador de 1-0.

Argentina enfrenta esta noche a Argelia en el estadio de los Kansas City Chiefs de la NFL, en la apertura del Grupo J del Mundial 2026. Será apenas el primer encuentro oficial entre estas selecciones, que solamente se enfrentaron en un amistoso el 5 de junio de 2007 en el Camp Nou de Barcelona, donde los sudamericanos se impusieron 4-3 con dos goles de Lionel Messi incluidos.

5 asistencias al Mundial tiene Argelia

La cita ante los guerreros del desierto tiene un significado especial para los dirigidos por Lionel Scaloni, pues es el primer partido del veterano Lionel Messi en su sexta y última Copa Mundial de la FIFA, en la que debutó en la edición de Alemania 2006 con apenas 18 años. Cumplió 19 el día que los sudamericanos eliminaron a México en la ronda de octavos de final.

Al mando del veterano Vladimir Petkovic, originario de Bosnia, los Zorros del Desierto se apoyan en figuras con roce en el futbol de élite: Riyad Mahrez, exatacante del Manchester City, es el capitán y segundo máximo goleador histórico a sus 35 años. También se destacan el lateral izquierdo Rayan Aït-Nouri (Manchester City), el central Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund) y el creativo Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen).

El rigor físico de los africanos podría ser un problema para una Argentina que tiene varios titulares con problemas: el arquero Emiliano Martínez atajará con un dedo fracturado, el zaguero Cristian Romero arrastra una larga inactividad por una lesión de rodilla, mientras que el delantero Julián Álvarez llegó maltrecho de un tobillo.

A pesar de esta estadística, la Albiceleste ya sabe lo que es remar contracorriente y la muestra más reciente es el Mundial de Qatar 2022, en el que se coronó a pesar de que en su debut tuvo una sorpresiva derrota a manos de Arabia Saudita.

También debutan este martes en Norteamérica 2026 Kylian Mbappé y Erling Haaland, dos de los principales astros a seguir durante el certamen que México, Estados Unidos y Canadá organizan de manera conjunta.

Francia, vigente subcampeona del orbe, se presenta en la justa en un atractivo duelo contra la Senegal de Sadio Mané y Kalidou Koulibaly. El duelo es en la cancha del MetLife, estadio que recibirá el juego por el título el próximo 19 de julio.

Pape Thiaw, seleccionador de Senegal, fue parte del plantel de los Leones de la Teranga que se impusieron 1-0 a Francia en su debut mundialista, el cual ocurrió en la apertura de Corea-Japón 2002, la primera edición en dos países sede en la misma justa.

“Sabemos que un partido entre Francia y Senegal es un partido muy simbólico”, aseguró al respecto el estratega del conjunto africano, que en aquella ocasión alcanzó los cuartos de final y no había vuelto a disputar un Mundial hasta este verano.

Hace 24 años, Pape Thiaw solamente jugó en el triunfo de 2-1 sobre Suecia en los octavos de final del certamen. Ahora busca, desde el banquillo, que los africanos den nuevamente la sorpresa en el campo.

Noruega, por su parte, enfrenta en Boston a Irak, selección que clasificó a Norteamérica 2026 por la vía del repechaje, donde dejó en el camino a Bolivia. Los vikingos rojos participan por cuarta vez en el certamen y por primera desde Francia 1998.

En la eliminatoria, Haaland y compañía terminaron líderes de su grupo por arriba de Italia, que en la repesca fue eliminada por Bosnia y Herzegovina.

Deschamps descarta revancha

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, afirmó que los Blues no buscan revancha en el debut frente a Senegal, 24 años después que la derrota inicial ante la potencia africana precediera a una desastrosa eliminación en la fase de grupos y a un amargo recuerdo para sus aficionados.

En 2002, los campeones reinantes quedaron atónitos al perder su primer partido 1-0 frente a Senegal, en Seúl. Francia nunca logró recuperarse, con un empate 0-0 ante Uruguay y una humillante derrota 2-0 contra Dinamarca que selló su temprana eliminación.

El estratega, ayer, en un entrenamiento. ı Foto: Especial

“Escuchen, esto fue historia, pero ni siquiera estoy seguro que (el mediocampista) N’Golo (Kanté) haya visto el partido. Casi la mayoría de mis jugadores no habían nacido en 2002”, dijo Deschamps a periodistas a través de un traductor en East Rutherford, donde los subcampeones de 2022 debutan.

“Sé que les gusta la palabra ‘revancha’, pero en el futbol no hay revancha”, agregó el timonel.

Los campeones de 2018 estarán en el punto de mira en Nueva Jersey, con Kylian Mbappé jugando bajo el escrutinio de la crítica tras no haber marcado en los partidos de preparación ante Costa de Marfil e Irlanda del Norte.

Scaloni, confiado en la experiencia de sus dirigidos

AP

El debut de Argentina en el último Mundial no trae buenos recuerdos. Pero eso no parece preocuparle demasiado a su técnico, Lionel Scaloni.

“No es un fundamental el primer partido”, sentenció el entrenador en rueda de prensa previa al estreno del vigente campeón del mundo ante Argelia en Kansas City por el Grupo J.

En su debut en Qatar 2022, la Albiceleste sufrió una inesperada derrota 2-1 ante Arabia Saudí, que desató los peores temores a una pronta eliminación. Con un Lionel Messi estelar, el conjunto sudamericano inició luego un camino de triunfos hasta la conquista del máximo trofeo del orbe.

El Tip: El debut de Lionel Scaloni como timonel de Argentina fue el 7 de septiembre de 2018.

“Es un partido de futbol y nosotros tenemos experiencia del último Mundial. Tenemos la tranquilidad de que no se acaba con el primer partido. Estamos bien, confiados, creo que llegamos en un buen momento”, valoró Scaloni.

Aunque Argentina se perfila como favorita en el certamen que se celebra en Norteamérica, el estratega tomó especial nota del empate 1-1 que Marruecos le arrebató a Brasil en su estreno.

“Argelia es un rival similar a Marruecos, juega bastante igual, tiene grandes jugadores, un gran entrenador (Vladimir Petkovic) que conozco y hace jugar a su equipo muy bien. El partido de Brasil es un buen ejemplo, no hay que confiarse”, evaluó el estratega argentino en la conferencia de prensa.

El DT, ayer, en conferencia de prensa previa al encuentro de su selección. ı Foto: Especial

Argelia, dos veces campeona de África en 1990 y 2019, disputa su primer Mundial desde 2014, cuando alcanzó los octavos de final y fue eliminada por la eventual campeona Alemania en la prórroga.

“Acá no hay selecciones fáciles, han hecho méritos para estar en el Mundial. Será una buena prueba, sabiendo que no es definitiva, pero sí importante”, remarcó.

15 goles hizo Argentina en Qatar 2022

Scaloni destacó la versatilidad táctica de su rival africano y la velocidad de sus hombres de ataque. “Nos va a poner las cosas muy difíciles, eso seguro”, sentenció.

Lionel Scaloni no descartó jugar con tres zagueros (Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez), junto a Giuliano Simeone y Nicolás González como carrileros. Esta opción surge por el estado físico de los laterales: Nicolás Tagliafico se desgarró y no estará disponible, mientras por el costado derecho Nahuel Molina y Gonzalo Montiel recién se han recuperado de lesiones musculares.

En el medio, jugarán Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, mientras la ofensiva estará conformada por el capitán Lionel Messi, Thiago Almada y Lautaro Martínez. Quieren llevar con calma la actividad que tenga el “10” de la Albiceleste.