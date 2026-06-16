Padre buscador pide apoyo a la Selección Mexicana para visibilizar crisis de desapariciones durante el Mundial

Padre buscador pide al Tri usar su voz para visibilizar la crisis de desapariciones en México

Gustavo Hernández, padre buscador de Abraham Zeidy Hernández del Razo, desaparecido desde 2024, dirigió una carta abierta a los integrantes de la Selección Mexicana de Futbol para solicitarles que utilicen su influencia y visibilidad durante el Mundial de 2026 para ayudar a visibilizar la crisis de desapariciones que enfrenta el país.

En la misiva, Hernández relata que dejó su trabajo como pintor, así como su comunidad y su vida cotidiana, para dedicarse de tiempo completo a la búsqueda de su hijo. Señala que su caso forma parte de una crisis que afecta a más de 133 mil personas desaparecidas en México, cuyas familias continúan buscándolas diariamente.

“Soy mexicano, como todas las familias que buscamos, y sueño con ver a la Selección Mexicana campeona. Pero mi mayor anhelo es verlos campeones con mi hijo de regreso en casa”, expresó.

⚽📩 Gustavo Hernández, padre buscador de Abraham Zeidny Hernández del Razo, envió una carta a la Selección Mexicana para pedir que use su voz y visibilidad durante el Mundial 2026 para ayudar a visibilizar la crisis de desapariciones en México. pic.twitter.com/vTk47nGnLn — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) June 17, 2026

El padre buscador destacó que los futbolistas representan referentes nacionales capaces de influir en millones de personas y llegar a espacios donde las voces de las familias buscadoras no siempre son escuchadas.

La petición ocurre en medio de las movilizaciones que colectivos de búsqueda han realizado en las inmediaciones de eventos relacionados con el Mundial. Hernández aseguró que cientos de familias han intentado aprovechar la atención mediática generada por el torneo para visibilizar la problemática de las desapariciones, denunciar la falta de resultados y exigir respuestas de las autoridades.

En su carta, afirmó que durante algunas de estas manifestaciones los familiares de personas desaparecidas han enfrentado restricciones para acercarse a los estadios y desplegar fichas de búsqueda de sus seres queridos.

“Cada vez que intentamos llevar la búsqueda de nuestros hijos a las cámaras que cubren el Mundial, somos recibidos por granaderos y grupos de choque que nos impiden llevar nuestras mantas a los estadios”, señaló.

Hernández pidió a los seleccionados nacionales solidarizarse con las familias buscadoras mediante mensajes públicos que ayuden a sensibilizar a la sociedad y a exigir acciones concretas para enfrentar la crisis humanitaria.

“No les pedimos que resuelvan un problema que corresponde a las instituciones. Les pedimos que acompañen con su voz a quienes llevan años buscando a quienes aman”, escribió.

Asimismo, solicitó que los jugadores llamen a las autoridades a respetar las manifestaciones pacíficas de los colectivos y a redoblar esfuerzos para combatir la impunidad y localizar a las personas desaparecidas.

La carta está dirigida a todos los convocados por la Selección Mexicana, desde los porteros Guillermo Ochoa, Carlos Acevedo y Raúl Rangel, hasta defensas, mediocampistas y delanteros que actualmente representan al país en la justa mundialista.

El documento concluye con un mensaje de apoyo al combinado nacional y una petición cargada de esperanza: que los futbolistas comprendan el dolor de quienes buscan a sus familiares y utilicen su plataforma para contribuir a que miles de personas desaparecidas puedan regresar a casa.

“Buscamos a nuestros hijos y a todos los 133 mil mexicanos que nos hacen falta. Ustedes tienen el gran poder de ayudarnos a encontrarlos”, concluyó Gustavo Hernández.

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MSL