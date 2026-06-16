Uzbekistán vs. Colombia: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido del Grupo K de la Copa del Mundo 2026

Con James Rodríguez y Luis Díaz, la Selección de Colombia inicia su camino en el Mundial 2026 frente a la debutante Uzbekistán.

La Selección de Colombia inicia este miércoles 17 de junio su participación en la Copa del Mundo 2026 con la misión de confirmar las expectativas que la colocan como una de las selecciones más peligrosas de Sudamérica.

Del otro lado estará Uzbekistán, que disputará el primer partido mundialista de su historia en una cita que quedará marcada para siempre en el futbol de ese país.

Dónde ver EN VIVO Y GRATIS el partido Uzbekistán vs. Colombia

El encuentro, correspondiente a la primera jornada del Grupo K, se jugará en el Estadio Ciudad de México y representa una oportunidad inmejorable para que los cafeteros comiencen con el pie derecho en un sector donde también aparecen Portugal y República Democrática del Congo.

Fecha: miércoles 17 de junio del 2026

Hora: 20:00 hrs.

Estadio: Ciudad de México

Transmisión: ViX Premium

Hoy hay banderazo de Colombia en el angel de la independencia en CDMX, estaría bueno un irl, para que promociones tu concierto de mrda, @WestCOL pic.twitter.com/2eQ7yd6BJ8 — Ax L (@AxLG69) June 16, 2026

Posibles alineaciones

Uzbekistán: Abduvokhid Nematov; Abdukodir Khusanov, Rustam Ashurmatov, Abdulla Abdullaev; Sherzod Nasrullaev, Otabek Shukurov, Odildzhon Khamrobekov, Farrukh Sayfiev; Oston Urunov, Abbosbek Fayzullaev y Eldor Shomurodov. DT: Fabio Cannavaro.

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davinson Sánchez, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; James Rodríguez, Luis Díaz, Jhon Arias; Luis Suárez. DT: Néstor Lorenzo.

Colombia busca otra destacada actuación

Para Colombia, el debut llega acompañado por el recuerdo de Brasil 2014, cuando alcanzó los cuartos de final con un espectacular James Rodríguez que terminó como máximo goleador del torneo. Doce años después, el mediocampista afronta posiblemente su última Copa del Mundo, acompañado por una generación que combina experiencia y talento ofensivo.

Colombia quiere volver a soñar en grande

La selección cafetera llega al Mundial con una plantilla encabezada por James Rodríguez y Luis Díaz, dos futbolistas llamados a liderar el proyecto colombiano en Norteamérica. A ellos se suman jugadores que han consolidado su carrera en Europa y que aspiran a devolver a Colombia al protagonismo internacional.

El conjunto sudamericano parte como favorito para quedarse con los tres puntos en su presentación. La diferencia de experiencia mundialista y el nivel competitivo de sus principales figuras colocan a los dirigidos por Néstor Lorenzo como candidatos para avanzar a la fase eliminatoria.

Además, comenzar con una victoria resulta fundamental antes de enfrentar compromisos más exigentes dentro de un grupo que promete emociones desde la primera jornada.

Uzbekistán vive una noche histórica

Si para Colombia el objetivo es trascender, para Uzbekistán el partido representa un momento histórico. La selección asiática disputará por primera vez un encuentro en una Copa del Mundo y buscará convertir su debut en una de las primeras sorpresas del torneo.

El equipo uzbeko ha experimentado un crecimiento sostenido durante los últimos años y logró una clasificación que ya es considerada el mayor éxito futbolístico de su historia. Sin la presión de los favoritos, intentará competir de tú a tú frente a una selección con mayor tradición internacional.

Un duelo sin antecedentes

El encuentro en la Ciudad de México también será especial porque marcará el primer enfrentamiento oficial entre Colombia y Uzbekistán.

La falta de antecedentes agrega un ingrediente extra al compromiso, ya que ambas selecciones deberán adaptarse rápidamente a un rival poco habitual en su calendario internacional.

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