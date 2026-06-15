Aficionadas de Cabo Verde se hacen famosas por sus pasos de baile y enamoran a todo el Mundial 2026 (VIDEO)

Cabo Verde es una de las selecciones que realizaron su debut en una Copa del Mundo en este 2026 y sus aficionadas comenzaron a hacerse virales en redes sociales por sus bailes que muestran y su belleza, la cual está enamorando a todo el Mundial en Norteamérica.

Días antes de que los Tiburones Azules realizaran su debut en el Mundial, varias aficionadas se hicieron presentes en los estadios y fan fest, llevándose los reflectores. Tanta ha sido la fama que están teniendo las caboverdianas que algunas personas en redes comentan que debes visitar Cabo Verde antes de tomar la decisión de casarte.

Cape Verde women are ready for the World Cup match today against Spain… the Latinas of Africa 😅❤️ pic.twitter.com/m9cGOEXmRT — Cleverly 💐 (@Cleverlydey4u) June 15, 2026

¿Cuál es la población de Cabo Verde?

Cabo Verde es un país que está ubicado en el océano Atlántico, frente a la costa occidental de África, a unos 600 kilómetros de Senegal. El país está formado por diez islas volcánicas y cuenta con una población cercana a los 600 mil habitantes, de las cuales el 49 por ciento son mujeres.

Este lunes la escuadra africana logró un hecho histórico al empatar con España en su debut en el Mundial y con ello lograr su primer punto en la historia de las Copas del Mundo. Cabe recalcar que hay escuadras como Qatar o Canadá que tardaron más de dos ediciones en sumar unidades.

Aunque pertenece geográficamente a África, Cabo Verde mantiene una fuerte influencia portuguesa. Fue colonia de Portugal hasta 1975 y actualmente su idioma oficial es el portugués, aunque gran parte de la población habla criollo caboverdiano.

Cape Verde 🇨🇻 make their World Cup debut today against Spain 🇪🇸 and their fans are hyped🔥🔥… They aren’t only bringing football to America 🇺🇸 pic.twitter.com/O7ZyfDGQgy — NEDU (@Nedu_brazil01) June 15, 2026

¿Cuándo es el próximo partido de Cabo Verde en el Mundial 2026?

Cabo Verde ya se prepara para afrontar su próximo compromiso en la Copa del Mundo del 2026 y conseguir otro resultado histórico para su país, aunque se medirán ante una de las escuadras que es favorita para llevarse el primer lugar del Grupo H.

Los Tiburones Azules se enfrentan a Uruguay el próximo domingo 21 de junio del 2026 en la cancha del Estadio Miami. Después de ver su rendimiento ante los españoles, no sería descabellado que los caboverdianos logren sacarle el empate a la escuadra centroamericana.

Su último partido en la fase de grupos del Mundial 2026 será ante Arabia Saudita en la cancha del Estadio Houston, un encuentro que podría definir al tercer lugar y, en una de esas, avanzar a los dieciseisavos de final.

DCO