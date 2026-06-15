¿QUÉ PASÓ? Sabri Lamouchi, extécnico de Túnez, fue despedido después del primer partido del Mundial 2026

El Mundial 2026 apenas lleva cinco días de actividad y ya salió el primer entrenador despedido. Se trata de Sabri Lamouchi, el entrenador francés que dirigía a Túnez, quien fue destituido de su cargo después de caer derrotado por goleada a manos de Suecia en la cancha del Estadio Monterrey por marcador de 5-1.

El combinado africano venía de sumar resultados negativos en sus encuentros amistosos previos a la Copa del Mundo del 2026; empataron ante Canadá y perdieron sus últimos dos cotejos de preparación ante Austria y Bélgica por marcador de 1-0 y 5-0, respectivamente. Aunque no es la primera vez que esto ocurre con Túnez en un Mundial.

😳❌ TÚNEZ ECHÓ A SU DT EN MEDIO DEL MUNDIAL LUEGO DEL 1-5 EN EL DEBUT. pic.twitter.com/0svwVJ1z0z — Sudanalytics (@sudanalytics_) June 15, 2026

Túnez vivió algo parecido en la edición del Mundial 1998

No es la primera vez que Túnez decide expulsar a su técnico cuando el torneo apenas va iniciando, ya que en la edición de Francia 1998 ocurrió algo parecido con la escuadra africana, aunque en aquella ocasión pasaron dos partidos para que sacaron a su técnico.

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En aquella ocasión el estratega que estaba al frente de “Las Águilas de Cartago” era el polaco Henryk Kasperczak, quien fue destituido de su cargo después de los primeros dos partidos de la Copa del Mundo, en los que perdió ante Inglaterra 2-0 y a manos de Colombia por marcador de 1-0.

Ali Seimi era el que fungía como el asistente del entrenador polaco y asumió el cargo de la Selección de Túnez para el último encuentro de la fase de grupos ante Rumania, cotejo que terminó empatado a un gol. Veintiocho años después vuelve a ocurrir lo mismo con Sabri Lamouchi.

DCO