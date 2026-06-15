Neymar sorprende en pleno Mundial 2026: tendrá otra hija con Bruna Biancardi

Entre abrazos, pintura rosa y sonrisas, Neymar y Bruna Biancardi revelaron que agrandarán la familia.

Mientras Brasil se prepara para afrontar un momento decisivo en la Copa del Mundo 2026, una noticia fuera de las canchas robó los reflectores. El delantero brasileño Neymar anunció junto a su pareja, Bruna Biancardi, que esperan una nueva hija, la quinta en la vida del futbolista.

La revelación ocurrió durante una celebración familiar realizada en Estados Unidos y quedó registrada en un video compartido por Biancardi en redes sociales. En las imágenes aparece toda la familia participando en una dinámica de revelación de género que terminó teñida de color rosa, confirmando que el nuevo bebé será una niña.

El anuncio llegó en medio de la concentración de Brasil para el Mundial 2026 y rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados entre aficionados y medios de comunicación.

Una familia cada vez más grande

La llegada de esta nueva bebé ampliará aún más la familia del astro brasileño.

Actualmente, Neymar es padre de Davi Lucca, nacido de su relación con Carolina Dantas; de Helena, fruto de una relación con Amanda Kimberlly; y de las pequeñas Mavie y Mel, hijas que comparte con Bruna Biancardi.

Con la bebé en camino, el futbolista alcanzará la cifra de cinco hijos, consolidando una etapa personal muy distinta a la que vivió durante buena parte de su carrera, cuando los reflectores solían enfocarse en sus éxitos deportivos y en las polémicas fuera de la cancha.

La noticia también representa un momento especial para la pareja, que en los últimos años atravesó momentos complejos antes de consolidar nuevamente su relación.

El emotivo momento que se volvió viral

La celebración familiar comenzó con todos los participantes vestidos de blanco y utilizando antifaces para ocultar el resultado de la dinámica.

Al finalizar la cuenta regresiva, la pintura rosa cubrió a Neymar, Bruna y sus hijos, desatando la emoción de los presentes. El delantero reaccionó entre risas y abrazos, consciente de que una nueva integrante llegará a la familia.

Las imágenes rápidamente acumularon millones de reproducciones y comentarios de felicitación de compañeros de profesión, celebridades y aficionados de distintas partes del mundo.

La escena mostró una faceta más íntima del futbolista, alejada de la presión que representa disputar una Copa del Mundo.

La noticia llega en medio de dudas sobre su estado físico

El anuncio familiar coincide con un momento delicado para Neymar en el aspecto deportivo.

El atacante continúa recuperándose de una lesión en la pantorrilla derecha que lo ha mantenido alejado de los entrenamientos tácticos de Brasil desde el inicio de la concentración mundialista. Aunque la evolución ha sido positiva, el cuerpo técnico encabezado por Carlo Ancelotti mantiene cautela respecto a su regreso.

La gran incógnita es si el exjugador del Barcelona y París Saint-Germain podrá estar disponible para los próximos compromisos de la Canarinha en la fase de grupos.

ice