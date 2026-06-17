Mundial no impulsa ventas en comercios fuera del Azteca

En los alrededores del Estadio Ciudad de México, muchos vendedores se dan cita cada que hay un evento en este recinto para ofrecer sus productos, desde alimentos, hasta playeras; sin embargo, el pasado 11 de junio, día de la inauguración del Mundial de Futbol 2026, el ambiente no fue el mismo y, contrario a lo que se imaginaba, los comerciantes no obtuvieron las ganancias que esperaban.

“Nuestras expectativas estaban hasta acá, pero vendimos hasta aquí... Casi no hubo ganancias de más, se vende más cuando juega el América, cuando se juega un clásico”, señaló a La Razón un vendedor de antojitos mexicanos, al tiempo que imitaba con sus manos una gráfica de barras.

Señaló que los días en los que hay partidos de la Liguilla Mexicana, los camiones de aficionados se estacionan en inmediaciones del Estadio Ciudad de México, por lo que incrementa el flujo de comensales; en contraste, el día del partido entre México y Sudáfrica, la FIFA implementó “la última milla”, área inaccesible para vehículos y personas que no cuentan con boletos para ingresar al estadio, lo que desincentivó el consumo de los aficionados.

Una vendedora formal de tortas y aguas frescas compartió que durante el día del partido inicial del Mundial sus ventas “apenas y estuvieron arriba de lo normal”, y previó que el siguiente partido a jugarse en el Azteca no tendrá repercusión en sus ganancias.

El cocinero y vendedor de un negocio de mariscos refirió que el beneficio por el evento inicial de la Copa del Mundo fue similar a un día regular; “aquí los días buenos son los fines de semana, pero no se vendió igual (el 11 de junio) que un sábado o un domingo”.

EL DATO: LA ENCUESTA PED indica que directivos de la industria alimentaria previeron alza en producción por el Mundial.

16.2 Por ciento de clientes extranjeros espera la CDMX

27 Por ciento prevé ganancias por turismo mixto

En un sondeo dentro de la zona limítrofe establecida por la Federación Internacional de Futbol, vendedores informales de refrescos, frituras y souvenirs sin licencia como llaveros, balones y calzado, compartieron que el día de la inauguración no les fueron permitidas sus actividades. Sin embargo, añadieron con recelo y respectivamente, que hoy, cuando se jugará el partido entre Uzbekistan y Colombia en el Estadio Ciudad de México a las 20 horas, se les permitirá realizar sus actividades con normalidad, sin especificar la autoridad que así lo considere permisivo.

MAYOR DEMANDA. La Encuesta Mensual de Actividad Económica Regional (EMAER) y el Programa de Entrevistas a Directivos Empresariales (PED) realizados por el Banco de México (Banxico) durante abril, revelaron que 16.1 por ciento de empresas que cuentan con más de 100 trabajadores a nivel nacional estima un aumento de demanda por el Mundial de Futbol, de este porcentaje, 11.9 por ciento corresponde al sector manufacturero y 18.3 por ciento al no manufacturero, al que pertenece la preparación de alimentos para el consumo directo.

Los datos del Banxico también dan cuenta que 40.4 por ciento de compañías capitalinas espera beneficios previo al evento mundialista, 37.0 por ciento durante la justa deportiva y 0.8 por ciento posterior a la Copa del Mundo 2026.

En cuanto a Nuevo León y Jalisco, ciudades sede de partidos, esperan ganancias antes del Mundial en 23.2 y 18.0 por ciento, respectivamente; durante, 42.1 y 56.9 por ciento, y posterior, en 0.0 y 11.4 por ciento, en ese orden.