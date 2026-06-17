Colombia vs Uzbekistán: calles cerradas y alternativas viales alrededor del Estadio Azteca

La actividad del Mundial 2026 continúa en la CDMX con el partido entre Colombia y Uzbekistán, programado para este miércoles 17 de junio a las 20:00 horas en el Estadio Ciudad de México. Ante esto, las autoridades capitalinas desplegarán un amplio operativo de movilidad que incluirá cierres parciales y totales en distintas vialidades cercanas al inmueble.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que volverá a implementarse el dispositivo denominado “Última Milla”, estrategia diseñada para facilitar el acceso peatonal de los aficionados y reforzar la seguridad en los alrededores del estadio.
De acuerdo con las autoridades, las restricciones comenzarán desde las 10:00 horas con cierres parciales, mientras que a partir de las 14:00 horas algunas calles quedarán completamente cerradas a la circulación vehicular.
SSC refuerza operación en el centro y se extenderá al sur de CDMX | VIDEO
Calles cerradas por el partido Colombia vs Uzbekistán
Cierres parciales desde las 10:00 horas
- San Guillermo – San Alejandro
- San Guillermo – San Jorge
- San Guillermo – Santa Úrsula
- Acoxpa y Las Torres
- Periférico y Circuito Azteca
- Periférico y Coscomate
- Periférico y Renato Leduc
- Periférico y Calzada de Tlalpan
- Calzada de Tlalpan y Viaducto Tlalpan
- Gran Sur e Imán
Cierres totales desde las 14:00 horas
- San Gabriel – Santa Úrsula
- San Benjamín – Santa Úrsula
- San Cástulo – Santa Úrsula
- San Celso – Santa Úrsula
- San León – Santa Úrsula
- Santo Tomás – San Alejandro
- Santo Tomás – San Jorge
La SSC también informó sobre restricciones adicionales en incorporaciones clave cercanas al estadio, especialmente en Viaducto Tlalpan, Calzada Acoxpa y Periférico, donde se prevé una importante concentración de vehículos durante las horas previas al encuentro.
Alternativas viales recomendadas
Para reducir afectaciones, las autoridades sugieren utilizar las siguientes rutas alternas:
- División del Norte
- Taxqueña
- Canal de Miramontes
- Periférico
- Avenida San Fernando
- Avenida Aztecas
- Avenida Insurgentes
- Viaducto Tlalpan
Además, permanecerá cerrada la incorporación de Periférico Oriente hacia Circuito Estadio Azteca, por lo que se recomienda a los automovilistas planear sus trayectos con anticipación.
Como parte del dispositivo de seguridad por el Mundial 2026, elementos de Tránsito, Policía Metropolitana y Policía Preventiva reforzarán la vigilancia tanto en la zona sur como en el centro de la capital. El objetivo, señaló la SSC, es garantizar la seguridad de los asistentes al encuentro entre Colombia y Uzbekistán, así como minimizar afectaciones para habitantes y conductores que circulen por la zona.
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LMCT