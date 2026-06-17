Colombia vs Uzbekistán: calles cerradas y alternativas viales alrededor del Estadio Azteca

La actividad del Mundial 2026 continúa en la CDMX con el partido entre Colombia y Uzbekistán, programado para este miércoles 17 de junio a las 20:00 horas en el Estadio Ciudad de México. Ante esto, las autoridades capitalinas desplegarán un amplio operativo de movilidad que incluirá cierres parciales y totales en distintas vialidades cercanas al inmueble.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que volverá a implementarse el dispositivo denominado “Última Milla”, estrategia diseñada para facilitar el acceso peatonal de los aficionados y reforzar la seguridad en los alrededores del estadio.

De acuerdo con las autoridades, las restricciones comenzarán desde las 10:00 horas con cierres parciales, mientras que a partir de las 14:00 horas algunas calles quedarán completamente cerradas a la circulación vehicular.

Vista del Estadio Ciudad de México ı Foto: Cuartoscuro

Calles cerradas por el partido Colombia vs Uzbekistán

Cierres parciales desde las 10:00 horas

San Guillermo – San Alejandro

San Guillermo – San Jorge

San Guillermo – Santa Úrsula

Acoxpa y Las Torres

Periférico y Circuito Azteca

Periférico y Coscomate

Periférico y Renato Leduc

Periférico y Calzada de Tlalpan

Calzada de Tlalpan y Viaducto Tlalpan

Gran Sur e Imán

Cierres totales desde las 14:00 horas

San Gabriel – Santa Úrsula

San Benjamín – Santa Úrsula

San Cástulo – Santa Úrsula

San Celso – Santa Úrsula

San León – Santa Úrsula

Santo Tomás – San Alejandro

Santo Tomás – San Jorge

La SSC también informó sobre restricciones adicionales en incorporaciones clave cercanas al estadio, especialmente en Viaducto Tlalpan, Calzada Acoxpa y Periférico, donde se prevé una importante concentración de vehículos durante las horas previas al encuentro.

¿Sabes qué es la #ÚltimaMilla?

Es un operativo de seguridad y vialidad que se implementará en las inmediaciones del Estadio #CiudadDeMéxico en los días que haya partidos del #Mundial2026.

Conoce más sobre este dispositivo aquí: 👇https://t.co/mQukAJ3oFX

🚨Números de emergencia y… pic.twitter.com/TqM6m1qtLo — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 17, 2026

Alternativas viales recomendadas

Para reducir afectaciones, las autoridades sugieren utilizar las siguientes rutas alternas:

División del Norte

Taxqueña

Canal de Miramontes

Periférico

Avenida San Fernando

Avenida Aztecas

Avenida Insurgentes

Viaducto Tlalpan

Además, permanecerá cerrada la incorporación de Periférico Oriente hacia Circuito Estadio Azteca, por lo que se recomienda a los automovilistas planear sus trayectos con anticipación.

Como parte del dispositivo de seguridad por el Mundial 2026, elementos de Tránsito, Policía Metropolitana y Policía Preventiva reforzarán la vigilancia tanto en la zona sur como en el centro de la capital. El objetivo, señaló la SSC, es garantizar la seguridad de los asistentes al encuentro entre Colombia y Uzbekistán, así como minimizar afectaciones para habitantes y conductores que circulen por la zona.

🚇🚎 Llegar al Estadio Ciudad de México es más fácil con los servicios especiales y circuitos de apoyo del Sistema de Movilidad Integrada. 🚦



Consulta las rutas disponibles, ubica la opción que mejor se adapte a tu trayecto y anticipa tu viaje. 📍✨#LaPelotaVuelveACasa ⚽ pic.twitter.com/JYu1DaKuxz — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) June 17, 2026

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LMCT