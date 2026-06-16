Nos acaban de sacar a golpes: alcaldesa

Riña tras operativo de Alessandra Rojo de la Vega en Zona Rosa deja un detenido y 6 policías heridos

La SSC desplegó un dispositivo de seguridad tras una riña entre comerciantes y personal de la alcaldía Cuauhtémoc en la calle Génova

Disturbios entre comerciantes y trabajadores de la alcaldía Cuauhtémoc
Disturbios entre comerciantes y trabajadores de la alcaldía Cuauhtémoc Foto: Redes sociales
Por:
Mariana Salazar Lozada

Lo que comenzó como un operativo de la alcaldía Cuauhtémoc en la Zona Rosa terminó en una riña con comerciantes que dejó un detenido y seis policías lesionados, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

De acuerdo con la dependencia, la noche de este martes personal de la alcaldía acudió a la calle Génova para realizar diversas acciones en la zona, lo que derivó en una confrontación con comerciantes.

Ante la situación, elementos de la SSC desplegaron un operativo para resguardar a personal de la Policía Auxiliar y de la propia demarcación, mientras se controlaba el enfrentamiento.

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Como resultado de los hechos, un hombre de 30 años fue detenido y será presentado ante un agente del Ministerio Público.

La Secretaría detalló además que cuatro policías auxiliares y dos elementos de la SSC resultaron lesionados durante los disturbios. Los seis uniformados fueron atendidos por heridas menores en instalaciones de la corporación y no requirieron traslado hospitalario.

Tras lo ocurrido, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, denunció a través de sus redes sociales que ella y personal de la demarcación fueron agredidos.

Nos acaban de sacar a golpes, con palos, vidrios y armas de la Zona Rosa”, escribió la edil, quien atribuyó la agresión a personas vinculadas con la lideresa de comerciantes Diana Sánchez Barrios.

La alcaldesa aseguró además que los trabajadores de la demarcación fueron atacados mientras llevaban a cabo el operativo en la zona.

Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han informado sobre más personas detenidas ni sobre el motivo específico del operativo realizado en la calle Génova.

Tampoco se ha dado a conocer una postura pública de Diana Sánchez Barrios respecto a los señalamientos hechos por Rojo de la Vega.

Las investigaciones quedaron a cargo del Ministerio Público, que será el encargado de esclarecer cómo ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades por la riña registrada en una de las vialidades más concurridas de la Zona Rosa.

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MSL

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