Riña tras operativo de Alessandra Rojo de la Vega en Zona Rosa deja un detenido y 6 policías heridos

Lo que comenzó como un operativo de la alcaldía Cuauhtémoc en la Zona Rosa terminó en una riña con comerciantes que dejó un detenido y seis policías lesionados, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

De acuerdo con la dependencia, la noche de este martes personal de la alcaldía acudió a la calle Génova para realizar diversas acciones en la zona, lo que derivó en una confrontación con comerciantes.

Ante la situación, elementos de la SSC desplegaron un operativo para resguardar a personal de la Policía Auxiliar y de la propia demarcación, mientras se controlaba el enfrentamiento.

Como resultado de los hechos, un hombre de 30 años fue detenido y será presentado ante un agente del Ministerio Público.

La #SSC informa:



Esta noche, personal de la alcaldía @AlcCuauhtemocMx arribó a la calle #Génova para realizar un operativo, el cual derivó en una riña con comerciantes. Por lo anterior, personal de la #SSC resguardó al interior a personal de la #PolicíaAuxiliar y de la… pic.twitter.com/063JylIgTn — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 17, 2026

La Secretaría detalló además que cuatro policías auxiliares y dos elementos de la SSC resultaron lesionados durante los disturbios. Los seis uniformados fueron atendidos por heridas menores en instalaciones de la corporación y no requirieron traslado hospitalario.

Tras lo ocurrido, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, denunció a través de sus redes sociales que ella y personal de la demarcación fueron agredidos.

“Nos acaban de sacar a golpes, con palos, vidrios y armas de la Zona Rosa”, escribió la edil, quien atribuyó la agresión a personas vinculadas con la lideresa de comerciantes Diana Sánchez Barrios.

Nos acaban de sacar a golpes, con palos, vidrios y armas de la ZONA ROSA.



Gente de Diana Sánchez Barrios. — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) June 17, 2026

La alcaldesa aseguró además que los trabajadores de la demarcación fueron atacados mientras llevaban a cabo el operativo en la zona.

Hasta el momento, las autoridades capitalinas no han informado sobre más personas detenidas ni sobre el motivo específico del operativo realizado en la calle Génova.

Tampoco se ha dado a conocer una postura pública de Diana Sánchez Barrios respecto a los señalamientos hechos por Rojo de la Vega.

Las investigaciones quedaron a cargo del Ministerio Público, que será el encargado de esclarecer cómo ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades por la riña registrada en una de las vialidades más concurridas de la Zona Rosa.

También te pueden interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL