Alessandra Rojo de la Vega denuncia agresión a personal de la alcaldía Cuauhtémoc

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, denunció que personal de la demarcación fue agredido por presuntos delincuentes mientras participaba en un operativo de reordenamiento del comercio en la vía pública.

De acuerdo con lo expuesto por la funcionaria en una transmisión en vivo difundida la tarde de este viernes 13 de febrero, trabajadores de la alcaldía realizaban acciones para retirar estructuras y puestos instalados sin autorización cuando fueron sorprendidos por un grupo de personas que, aseguró, actuó de manera organizada.

La edil calificó los hechos como una “emboscada” y señaló que el personal involucrado pertenece a áreas administrativas encargadas del ordenamiento del espacio público, por lo que no se trata de elementos policiales, sino de inspectores y trabajadores operativos.

El operativo formaba parte de las acciones emprendidas por la alcaldía para liberar banquetas y calles ocupadas por comercio informal, una estrategia que la administración ha implementado en distintas colonias de la demarcación con el objetivo de recuperar el libre tránsito peatonal y vehicular.

Alessanfra Rojo señalo Diana Sánchez Barrios, quien es lideresa de comerciantes del centro histórico y diputada de Morena en el congreso de la Ciudad de México. Según la alcaldesa, los mismos comerciantes de la zona mencionaron que eran liderados por la funcionar.

Por otro lado, Rojo de la Vega señalo que incluso fue atacado un trabajador del gobierno de la CDMX, quien estaba presente para acompañar la situación.

Asimismo, Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, expreso solidaridad a la alcaldesa y a su equipo por lo sucedido, y dijo que “nada justicia la violencia, mucho menos cuando de intenta imponeR sobre la ley”.

La alcaldesa indicó que solicitará el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México para reforzar la seguridad en este tipo de operativos, debido al riesgo que enfrentan los trabajadores cuando intervienen en zonas donde existen grupos que se oponen al retiro del comercio irregular.

El incidente ocurre en un contexto de tensión recurrente entre autoridades y organizaciones de comerciantes en la alcaldía Cuauhtémoc, una de las zonas con mayor presencia de comercio en la vía pública en la capital del país.

Se espera que en las próximas horas la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México determine si se inicia una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

