Cae trabajador de la alcaldía Cuauhtémoc por extorsionar; es ‘colaborador de base del Monrealato’: Alessandra Rojo

Un colaborador de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, fue detenido este lunes 28 de octubre por elementos de la Policía Auxiliar, acusado de intentar extorsionar a los dueños de un negocio en la colonia Roma Sur, en la Ciudad de México.

De acuerdo con reportes, el detenido fue identificado como Manuel “N”, de 68 años, presunto trabajador adscrito al área de verificación de la alcaldía Cuauhtémoc.

Según las primeras versiones, el funcionario habría exigido 700 mil pesos a los propietarios de un establecimiento comercial a cambio de no clausurarlo, bajo el argumento de que les faltaba un documento oficial de la demarcación.

Los hechos ocurrieron en la calle Chiapas, alrededor de las 13:20 horas, cuando los afectados denunciaron la situación ante elementos policiacos.

Tras un operativo, Manuel “N” fue detenido en flagrancia y posteriormente trasladado ante la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, donde se abrió una carpeta de investigación por el delito de extorsión.

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega confirmó la detención a través de un breve mensaje, en el que aseguró que su administración “no tolerará actos de corrupción, vengan de quien vengan”. Asimismo, subrayó que el detenido no formaba parte de su equipo cercano de confianza, sino que era personal operativo de la alcaldía.

“No vamos a encubrir a nadie. Si alguien comete un delito, que se le castigue conforme a la ley. Mi compromiso con la transparencia es absoluto”, declaró Rojo de la Vega.

Sí mi precioso, por fin das una noticia certera. Solo te faltó: colaborador de base del Monrealato y detenido por mis instrucciones y gracias al trabajo de la policía auxiliar de Blindar Cuauhtémoc.



¿Ustedes ya detuvieron a Adán augusto o al delincuente de Monreal o a… https://t.co/jDoUpsB7xT — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) October 29, 2025

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no ha informado si el detenido fue vinculado a proceso, aunque se prevé que en las próximas horas se defina su situación jurídica.

La alcaldía Cuauhtémoc ha sido una de las demarcaciones con mayor número de denuncias por actos de corrupción relacionados con verificadores y trámites administrativos.

La actual administración ha prometido reforzar los mecanismos de control interno y transparencia para evitar que funcionarios utilicen su cargo con fines indebidos.

MSL