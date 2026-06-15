Bellas Artes ilumina CDMX con videomapping ‘México, Ciudad que Baila’ gratis.

El emblemático Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México se ilumina con “México, Ciudad que Baila”, un videomapping gratuito que proyecta la riqueza de los ritmos y bailes nacionales sobre su fachada. Inaugurado por la Jefa de Gobierno Clara Brugada, este espectáculo ofrece a capitalinos y visitantes una experiencia cultural única.

¿Qué hacer hoy en CDMX? Disfruta del videomapping gratis

Las proyecciones se realizan este 15 y 16 de junio, con doce funciones gratuitas. Cada noche, de 20:00 a 23:00 horas, el público puede disfrutar de seis presentaciones que se repiten cada media hora.

El videomapping es un recorrido fascinante por géneros musicales que definen la identidad mexicana. Desde el danzón y mambo, hasta cumbia y norteña, el espectáculo abarca una amplia gama de estilos, incluyendo rock, ska, reggae, electrónica y referencias prehispánicas.

“Hoy estamos aquí, en medio del Mundial, dando la bienvenida a visitantes nacionales y extranjeros con el idioma universal que es la danza y el baile", afirmó Clara Brugada Molina. La iniciativa se enmarca en la agenda cultural de la Ciudad de México, buscando democratizar el arte y llevarlo al espacio público.

La majestuosa fachada de mármol de la catedral cultural de la nación se transforma en un lienzo que fusiona historia y tecnología de vanguardia. ı Foto: Especial.

De La Chona al danzón

Entre las piezas musicales que dan vida a las proyecciones, destacan temas emblemáticos de la memoria colectiva. Canciones como "Nereidas“, ”El Bodeguero“, ”Mambo No. 5“, “La Boa” y “La Chona” resuenan en la fachada de mármol, celebrando la alegría del baile y la música popular.

Este evento es también un reconocimiento a las y los bailarines de todos los géneros. Su expresión artística, como destacó la Jefa de Gobierno, trasciende fronteras y se convierte en un lenguaje universal capaz de unir culturas y generaciones.

El Palacio de Bellas Artes, la “catedral cultural de la nación”, es protagonista de esta experiencia. Su majestuosa arquitectura sirve como lienzo para una propuesta que fusiona historia y tecnología. Esta estrategia busca ampliar el acceso a los derechos culturales, acercando el arte a la ciudadanía y fortaleciendo el vínculo con el patrimonio histórico, haciendo la cultura accesible y vibrante para todos en la capital.

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JVR