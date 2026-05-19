“Ingenio mexicano tiene cabida para triunfar y sobresalir en la ópera” 

David Lomelí (Monterrey, NL) hace historia al convertirse en el primer latinoamericano en ser el director general y CEO de la Ópera de Dallas a partir del 1 de julio, un encargo en el que ve la oportunidad para demostrar que el talento nacional y latino puede sobresalir en este arte, donde ve todavía casos de éxito aislados, comentó en entrevista con La Razón. A unas semanas de asumir este rol, compartió parte de su plan de trabajo, desde alianzas con nuestro país, buscar mayor financiamiento para la compañía y montajes que le gustaría llevar para seguir impulsando la presencia de esta casa en Estados Unidos.

¿Podríamos hablar de una mayor presencia latinoamericana en EU? Este cargo es una gran oportunidad de demostrarles que el ingenio mexicano, latinoamericano, tiene cabida para triunfar y sobresalir en este arte, porque veo casos un poco aislados; la cantidad de artistas estadounidenses y europeos con los que trabajo nos ganan en cantidad de 100 a uno, de 250 a uno, entonces. Todos tuvimos ayuda de un mecenas mexicano para empezar o mantenernos de alguna manera por un rato, porque no tenemos el organismo de gran alto nivel. Decir que hay un auge latinoamericano, no; sí estamos varios en posiciones muy privilegiadas, pero no es el común.

Desde Dallas vamos a hacer muchas cosas para empujar un poquito el que nos vean más, que nos podamos hacer virales para que el sector latinoamericano financiero y de Gobierno nos abra un poquito las puertas a nosotros.

¿Qué alianzas le gustaría hacer con México? Un partnership con las ciudades donde nací y crecí, en la Ciudad de México y Monterrey, para decirles cómo podemos traer más gente a Dallas. Si traigo el 60 y 70 por ciento del fondeo, Bellas Artes pone el 30 para traer funciones de ese tamaño, por ejemplo. Hacer que la Compañía Nacional de Ópera esté produciendo.

Tengo un gran sueño de crear una academia de jóvenes artistas en Dallas como en la que me formé en Los Ángeles y San Francisco, todas están formadas a partir de un mecenas grande. Sería muy guajiro pensar que tenemos la academia de uno de nuestros grandes millonarios mexicanos en Dallas, ojalá que se pueda. Me iré de proselitismo a México para decir, está uno de nosotros aquí, no me dejen morir, porque entre más nos movamos nosotros, más se va a mover nuestro país.

¿Qué aportará a la Ópera de Dallas? Uno de los sueños grandes es implementar un film studio como el que tiene el Atlanta Opera, donde he colaborado, no sé como lo hicieron, pero lograron que el estado de Georgia les diera los mismos impulsos financieros que le da al cine. En Atlanta se hizo de The Walking Dead, Stranger Things; una gran cantidad de series se filman ahí. Espero que eso nos suceda en Dallas. Me encantaría tener una presencia comercial más fuerte para ayudar a sonar a Dallas y hacer todos mis sueños artísticos, porque todo cuesta. Primero, es que nos vean más; dos, darle una estabilidad fiscal mucho más fuerte y tres, eventualmente, que se pueda tocar Wagner, que podamos hacer Aida, el Turandot que vamos a hacer el próximo año.

En el Met Opera se han presentado montajes en español, ¿usted las incorporaría en Dallas? Sí, pero quiero curar bien. Me dio mucho gusto por Daniel Catán, que por fin se hiciera su ópera más grande en el Met, pero sí me dio un poco de coraje que no había mexicanos en el cast, eran tercera, cuarta, quinta generación estadounidense que no hablaba el español tan bien. El texto es tan precioso para no pronunciarlo bien. Hoy están haciendo El último sueño de Frida y Diego, con una gran producción, pero a Frida y Diego los cantan una argentina americana y un español, y yo sé que tenemos mexicanos que lo pueden hacer. Alfredo Daza ha cantado muy bien el rol en San Francisco y en San Diego y no lo pusieron.

Me gustaría hacer ópera mexicana y latinoamericana con una curaduría bien. John Adams hizo hace poco una ópera muy internacional que hablaba de la única mexicana ahorcada, pero el cast fue con dos afroamericanos. Esa ignorancia cultural con lo que es latinoamericano existe a un gran nivel en la música clásica, gracias a Dios que Dudamel nos ha empujado en muchos aspectos.

¿Qué otras producciones incluirá? Tengo dos temporadas planeadas por mi predecesor; la primera mía desde cero es la 28-29. Tengo como mira traer una Aída que vamos a coproducir con Santa Fe, la Valquiria que teníamos un poquito con Atlanta, pero si los tiempos nos dan, traer una cosa latinoamericana a la programación. Me encanta el buen cantar; en Dallas quieren un teatro que se vea muy bien, que suene muy bien. Hay un gran apetito de hacer producciones de Wagner y Strauss que a todo el melómano de ópera nos fascinan. Me gustaría hacer Rossini; es un poco más complicado, pero un Guillermo Tell o El viaje a Reims. Tengo muchos sueños, ganas de hacer muchas cosas, hacer ópera de concierto, sobre todo las piezas que no son tan fáciles de comercializar. Hay música francesa muy fina, como las óperas oscuras de Massenet, las joyas del bel canto que no siempre venden fuera de los teatros del mundo, pero en Dallas las extrañan muchísimo; hicieron bel canto en los años 90 y principios de 2000. Tengo muchas ganas de hacer una producción con Gabriela Ortiz. Pero en unas semanas voy a la cocina y veo cuánto tengo y para cuánto me alcanza.

¿Cómo aprovechará el circuito artístico de Dallas? Me encantaría sacar a toda la compañía de Ópera de Dallas y tocar en el Wyly Theatre proyectos más contemporáneos, más de laboratorio, más arriesgados. Tener una colaboración de educación y empaparnos un poco de los profesionales; una de las escuelas más famosas en Estados Unidos de educación musical a nivel high school está enfrente de nosotros, aprovechar ese distrito tan fuerte. Hace 12 años hacíamos conciertos en los museos con temática de arte; me encantaría reabrir esa colaboración.