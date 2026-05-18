Jo Strømgren Kompani trae a México su icónica fusión de danza y futbol.

Como parte de la agenda cultural que dialoga con el contexto de la Copa Mundial de Futbol 2026, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Danza (CoND), presentan el regreso a México de la innovadora compañía noruega Jo Strømgren Kompani.

La agrupación ofrecerá dos únicas funciones de su aclamada obra “A Dance Tribute to the Art of Football” en el Teatro del Bosque Julio Castillo, pieza con la cual la CoND inaugura su cartelera internacional de este año.

Para el INBAL, el trabajo conjunto con la Embajada de Noruega y diversas representaciones internacionales constituye una herramienta estratégica de cooperación y entendimiento. Esta vinculación resulta clave para fortalecer el ecosistema dancístico nacional, fomentando el diálogo entre culturas y el intercambio artístico de primer nivel.

Un puente entre la cancha y el escenario

Estrenada en 1997, esta pieza se consolidó como una propuesta pionera al romper las fronteras entre el deporte más popular del mundo y la danza contemporánea. A través del teatro físico, el humor absurdo y una estética original, la agrupación transforma la pasión del estadio en un lenguaje coreográfico de alto impacto, elevando los movimientos cotidianos del balompié a una experiencia estética universal.

Fundada por el coreógrafo y director Jo Strømgren, la compañía se caracteriza por fusionar lo poético con lo político y lo cotidiano con lo surreal. En A Dance Tribute to the Art of Football, la rutina física del futbolista dialoga con el ballet y las artes escénicas.

La potencia creativa de esta obra fue tal que, tras su estreno, despertó el interés de figuras como el compositor Andrew LloydWebber e inspiró nuevas producciones en países como Suecia y Alemania (donde se realizó una versión especial para el Mundial de Futbol).

⚽ La danza y el fútbol se encuentran en A Dance Tribute to the Art of Football, de la compañía noruega Jo Strømgren Kompani.



Con el sello de teatro físico, humor y una estética original que distingue a la agrupación, esta pieza transforma la energía del estadio y la pasión por… pic.twitter.com/0YSLZedfbF — Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (@bellasartesinba) May 4, 2026

Pese a que la compañía decidió retirar la obra por un tiempo para evitar la repetición, la insistente demanda de las audiencias globales la devolvió a los escenarios en 2009. Hoy, casi tres décadas después de su creación, el espectáculo reafirma su carácter visionario y su capacidad de conmover sin palabras.

Funciones y accesos

Las presentaciones se llevarán a cabo el martes 19 y miércoles 20 de mayo a las 20 horas en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque.

Los boletos tienen un costo de $700 pesos (1er nivel), $400 pesos (2° nivel) y $250 pesos (3er nivel). Se aplicarán descuentos del 50 por ciento a docentes y estudiantes, y del 75 por ciento a beneficiarios del INAPAM con credencial vigente.

Además, se invita al público a aprovechar la promoción de 2x1 en la taquilla al mencionar el programa Gente de Danza. Las localidades están disponibles en las taquillas del recinto y en línea a través este enlace.

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JVR