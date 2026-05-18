Bailarines recrean torneo de ajedrez en vivo en el Cenart 

EL AJEDREZ es uno de los juegos más antiguos y enlaza elementos del deporte con el razonamiento científico y el arte, además de trascender las barreras del idioma o la situación social. Este mundo ahora se traslada al de la danza con un proyecto en el que los coreógrafos mexicanos Raúl Tamez y Rodrigo González crean una pieza en tiempo real mientras tienen lugar tres torneos abiertos al público.

Se trata de la producción Torneo de ajedrez, danza contemporánea, que tendrá lugar del 21 al 24 de mayo en el Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes (Cenart), con funciones el jueves y viernes a las 19:00 horas y el sábado y domingo a las 18:00 horas. No sólo será introducir el lenguaje dancístico al ajedrez, sino también reflexionar sobre el poder y las implicaciones de la guerra.

“Agregado a esto, Raúl Tamez hizo una coreografía introductoria y yo una para la conclusión, dependiendo del equipo ganador. Raúl plantea el uso y el abuso del poder sobre los pueblos o las naciones, que nos lleva a las guerras por la voluntad esquizoide de algún mandatario. Tenemos a una reina completamente desquiciada, a unos reyes más elocuentes, pero todos desde ese lugar de poderío que está llevando a sus naciones a la guerra y a una batalla a muerte”, detalló en entrevista con La Razón Rodrigo González, codirector de La Infinita Compañía.

Luego de recrear las jugadas de los hasta 41 participantes que habrá en cada torneo, Rodrigo González presentará una obra a manera de conclusión: “Planteo esa batalla en donde uno queda vencedor y los funerales de la nación o el reinado que muere. No deja de ser un deporte, un juego, pero tampoco dejamos de hacer un guiño a la situación actual y lo que implican las guerras y las secuelas que conllevan”.

Para crear la coreografía a la par del torneo, Rodrigo González se encargó de crear los códigos de movimiento de las piezas negras y Raúl Tamez de las blancas. Si bien los caballos, alfiles, peones, reyes y reinas tienen sus propios lenguajes dancísticos, en cada jugada habrá espacio para la improvisación. No sólo existirá una concentración absoluta para quienes estén disputando las partidas, sino también para los bailarines y coreógrafos que deberán recrear lo que pasa en el tablero.

“A cada uno de los personajes le hicimos una coreografía de movimiento, respecto de su propio personaje y cómo es su actitud al moverse, al atacar, al defenderse, al matar o al morir, eso depende del jugador. Hay que improvisar un poco porque es aleatorio por la interacción que tienen, la dirección a la que van”, explicó.

También habrá música en vivo de Edwin Tovar, quien “irá siguiendo las tiradas e imprimiendo desde la música la emoción que se necesita”, añadió Rodrigo González, para quien el ajedrez y la danza comparten las matemáticas.

Torneo de ajedrez…

Cuándo: del 21 al 24 de mayo

Dónde: Teatro de las Artes del Cenart

Horarios: jueves y viernes a las 19:00 horas y sábado y domingo a las 18:00 horas