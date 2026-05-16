Exhiben artefacto de la tumba de Tutankamón y dos tumbas restauradas del Nuevo Reino en Luxor

Pinturas del antiguo Egipto adornan la pared funeraria recién restaurada, dentro del antiguo "Samut" (TT417) recientemente restaurado en la necrópolis de El-Jocha, en la orilla oeste del Nilo en Luxor.

Las autoridades egipcias exhibieron el jueves un muro de bloqueos de yeso de la tumba del rey Tutankamón en Luxor y desvelaron dos tumbas antiguas restauradas en la orilla oeste de la ciudad que datan del Nuevo Reino y contienen escenas de la vida cotidiana y rituales funerarios.

Abdelghaffar Wagdy, director general de Luxor Antiquities, dijo que el muro es un artefacto único que nunca se ha replicado en Egipto ni en ningún otro lugar del mundo, porque casi todas las tumbas faraónicas fueron saqueadas.

“Por lo tanto, es un artefacto único en su tipo — el único que actualmente se expone más de 100 años después del descubrimiento de la tumba de Tutankamón”, dijo en una exposición en Luxor, Egipto. “Es el único artefacto superviviente de Tutankamón que el mundo nunca había visto antes. Recientemente, un equipo egipcio lo reconstruyó”.

Pinturas del antiguo Egipto son visibles en la pared de la tumba recién restaurada, dentro del antiguo "Samut" (TT417) ı Foto: Reuters

La pared original de bloques de yeso de la tumba del rey Tutankamón se considera uno de los elementos más destacados asociados al sellado de la tumba descubierta en 1922 por el arqueólogo británico Howard Carter, según el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto.

El muro, exhibido al público por primera vez en el Museo de Luxor, se utilizó para asegurar las entradas de la cámara funeraria y llevaba sellos oficiales que reflejaban rituales funerarios y la autoridad administrativa asociada al entierro del rey, según el ministerio.

El muro lleva sellos pertenecientes a Tutankamón, así como a los de los guardias de la necrópolis encargados de mantener las tumbas seguras y protegerlas del robo, según dijo Wagdy.

La orilla occidental del río Nilo en Luxor alberga el Valle de los Reyes, donde faraones y nobles del Nuevo Reino fueron enterrados en tumbas talladas en la roca.

Entre los muchos faraones del Nuevo Reino enterrados allí estaba Tutankamón, conocido popularmente como el rey Tutankamón, cuya tumba del siglo XIV a.C. y su contenido completo fueron desenterrados en 1922.

Las tumbas que se abrieron son las de Rabuya y su hijo Samut de la dinastía XVIII, la primera de las dinastías del Nuevo Reino. Rabuya y Samut sirvieron como porteros de la deidad Amón, según el ministerio de Turismo.

“Hoy inauguramos dos tumbas muy importantes que fueron descubiertas por casualidad en 2015”, dijo Hisham El-Leithy, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto.

Las tumbas contienen escenas de actividades que incluyen agricultura, cosecha, artesanía, pan, cerámica y producción de vino.

El antiguo "Samut" (TT417) y "Amenhotep Rabuia" (TT416), recientemente restaurados, en la necrópolis de El-Jocha, en la orilla oeste del Nilo en Luxor. ı Foto: Reuters