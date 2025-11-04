Egipto revive su esplendor: El Gran Museo abre sus puertas

El Gran Museo Egipcio (GEM, por sus siglas en inglés), situado a tan sólo dos kilómetros de las pirámides de Guiza, abre por primera vez al público hoy tras 20 años de espera.

Diseñado por una firma irlandesa tras un concurso internacional, el edificio se inspira en la geometría y el entorno de las Pirámides: su planta triangular está alineada con las estructuras de Keops y Micerino. La construcción sufrió múltiples retrasos por la llamada Primavera Árabe, la pandemia de Covid-19 y los conflictos bélicos en la región.

Entre sus obras más representativas figuran la estatua colosal de Ramsés II, de 11 metros de altura, la colección completa de Tutankamón —con su máscara de oro y enseres funerarios—, y la barca solar del faraón Keops. El museo espera atraer alrededor de 5 millones de visitantes al año como estimación inicial, lo que lo colocaría entre los 10 recintos más visitados del mundo.

Un faraónico museo reúne la mayor colección de arte egipcio ı Foto: Gráficos | Armando Armenta y Julio Loyola

