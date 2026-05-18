Futbol llega a la cancha de la danza con la Jo Strømgren Kompani

Hace casi tres décadas, Jo Strømgren, director de la compañía noruega de teatro físico y danza contemporánea que lleva su nombre, estaba harto de las propuestas de aquella época en las que imperaba el estilo y la moda. Así que aprovechó que algunos de sus bailarines habían sido jugadores de futbol para hacer algo totalmente distinto, un espectáculo en el cual este deporte fuera el centro de todo, lo que dio como resultado la obra A Dance Tribute to the Art of Football, que mañana y el miércoles presenta en el Teatro Julio Castillo, de cara al Mundial de junio próximo.

“Para nosotros el producto era intuitivo, para reírse, para tomarse el pelo, para pasar el tiempo juntos, pero había mucha gente intelectualizando y contextualizando la obra. Era un encuentro entre arte y cultura popular. Eso hoy no es muy interesante, pero a finales de los años 90 era bastante radical. Ahora no tiene nada radical”, comentó en entrevista con La Razón el coreógrafo Jo Strømgren, quien se ha caracterizado por piezas que fusionan lo poético con lo político y lo cotidiano con lo surreal.

Sesión fotográfica que evoca a la coreografía. ı Foto: Cortesía|Knut Bry

Con esta obra también quiso dejar como mensaje que no se debe tomar “todo en serio en la danza”.

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En A Dance Tribute to the Art of Football incorporó la estética del balompié, sus movimientos cotidianos, pero incorporando el teatro físico y la danza, con lo cual logró, por ejemplo, que las jugadas que se ven en un partido se transformen.

“Es un deporte amplio, enorme de movimiento, pero funcional, es para lograr algo. Fue mirar este deporte, pero sin el sonido, añadiendo otra música”, comentó el director, quien ve una pasión a nivel mundial por el futbol, pero en América Latina percibe que se vive con “más emoción y más sentimiento”.

Jo Strømgren dijo que esta pieza también respondía a su interés por atraer asistentes de todo tipo. “Odio a un público lleno de aficionados de danza. Me encanta que gente cualquiera llegue al teatro para ver algo. Esta vez con el futbol lo logramos”, compartió el artista.

Con más de 30 años de trayectoria, el coreógrafo confesó que a nivel creativo en la actualidad no le interesa nada, porque está “harto”, pero sí está motivado a lograr que más gente se acerque a este arte.

“Me encanta ver familias, abuelos, niños, estudiantes, ricos, pobres en la misma sala. Suena como un cliché, pero la danza es para todos. Esta obra es para todos y cuando funciona eso, me interesa no tanto el contenido mismo”, concluyó el creador de la pieza que se podrá ver mañana y el miércoles a las 20:00 horas en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque, en la Ciudad de México.

A Dance Tribute to the Art of Football

Cuándo: 19 y 20 de mayo

Dónde: Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque

Horario: 20:00 horas

Localidades: $700, $400 y $250