Museos, con 10 millones de visitas menos

Asistentes, en una de las salas del Museo de Antropología en 2025.

LOS MUSEOS del país aún sin recuperar las cifras prepandémicas, pues la afluencia del año pasado fue de 52.2 millones de personas, casi 10 millones menos que en 2019, cuando registró 62.1 millones, de acuerdo con el informe que dio a conocer ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Aunque sí se logró un aumento de 0.6 millones de personas con respecto al 2024.

En el reporte de resultados Estadística de Museos, uno de los pendientes que hay en los distintos recintos de México es la carencia de estrategias para atraerlos, 18.2 por ciento de los entrevistados dijo que su principal motivo para no ir al museo fue por falta de difusión y publicidad o desconocimiento del acervo; en 2024 también fue así. Se refleja la necesidad de que quienes están a cargo de estos sitios inviertan más en este rubro.

El segundo motivo para no acudir fue la falta de cultura o educación, con 16.4, y en tercero, no tener tiempo, con 15.9.

67.7 millones de visitantes fue la afluencia en 2018

Otra cifra que llama la atención es que la visita de las personas a un museo está directamente relacionada con las recomendaciones directas, 25.4 por ciento reconoció que se enteró de un recinto por amigos, familiares o conocidos; 14.7 por maestros, compañeros de estudio o libros de texto y 13.3 por Internet y 13.1 por redes sociales.

El reporte también evidencia que las personas no hacen recorridos extensos por las colecciones o exposiciones, ya que 56.8 por ciento de los visitantes pasó menos de una hora, en contraste, con 13.1 por ciento que dedicó más de dos horas. Además, 80.6 por ciento indicó que en los últimos meses visitó un espacio de este tipo por primera vez.

El estudio también destaca los principales motivos por los cuales la gente acude a un recinto: 21.7 por ciento por cultura general, 16.6 para aprender y 16.4 para conocer una exposición.