Ballet de Amalia recrea simbolismo del juego de pelota

Los bailarines en un cartel de la nueva coreografía de la artista.

En Mesoamérica, el juego de pelota era mucho más que un deporte; estaba relacionado con la fertilidad, los ritos sagrados o los sacrificios. La morfología de las canchas simbolizaba el inframundo. Incluso en el Popol Vuh se narra que los gemelos Hunahpu y Xbalanqué derrotan a los dioses del inframundo después de competir y así logran ascender al cielo. Estos simbolismos son representados en la nueva coreografía Juego de Pelota, de Viviana Basanta, directora artística del Ballet Folklórico de Amalia Hernández.

“Había muchos significados. Era el inframundo, la comunicación entre la tierra y el cielo. Muchas veces tenía que ver con los astros; llenaban de agua la cancha y observaban el movimiento de éstos en el reflejo del agua. Otras ocasiones, en lugar de tener una guerra, se hacía el juego de pelota.

“En distintos lados se jugaba de distintas formas. En una era la pura cadera, en otra el brazo y la cadera, en otros era una pelota de fuego con un palo”, dijo a La Razón Viviana Basanta, quien estrenará la pieza el 27 de mayo en el Palacio de Bellas Artes a las 20:30 horas.

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Para crear la coreografía, la artista no sólo se basó en los códices como el Borgia o la representación que hizo Miguel Covarrubias; también ella y los bailarines tuvieron clases con personas que en Azcapotzalco siguen la tradición.

45 bailarines participan en el montaje escénico

“Sabemos que se está volviendo a jugar, porque le pedimos a unos jóvenes que fueran a darnos una clase de juego de pelota. Fue muy interesante cómo lo llevan a cabo. La cancha muchas veces para ellos era el universo cuando se representaban los astros”, contó.

En la primera parte de la pieza, algunos bailarines forman la figura de una I,

que representa a la cancha, la cual es, al mismo tiempo, el cielo, la Tierra y el inframundo, explicó la coreógrafa.

“Muchos de los movimientos que nos pusieron podrían asemejarse a los de contemporánea por cómo van al piso, cómo avientan hacia arriba la pelota, cómo brincan, cómo se impulsan. Eso es lo que están haciendo actualmente”, destacó.

Viviana Basanta compartió que desde hace tiempo quería concebir esta pieza y el 75 aniversario de la compañía le pareció el momento perfecto para crearla y mostrarla al público. Al igual que su mamá, Amalia Hernández, fundadora de la compañía, siempre se ha interesado por lo prehispánico.

“Mi mamá tenía una colección de distintos códices, como el Borgia. Tiene un libro antiguo que trae toda la indumentaria del juego de pelota y los distintos tipos de ceremonias. Me eché un clavado”, contó.

Los vestuarios que usarán los intérpretes evocan algunos códices que consultó. “En muchos de los juegos de pelota que aparecen en algunos de los códices están de blanco. Nos quisimos acercar a la manta lo más posible. Hay muchos códices en los que los jugadores tienen un traje blanco con rojo”, detalló. Además, se incorporarán elementos como una pirámide.

En cuanto a la música, compuesta por Salvador López Maldonado, Viviana Basanta explicó que es una pieza que mira al pasado y al presente. “Es muy interesante, porque trae sonidos contemporáneos con instrumentos prehispánicos; da esa integración del pasado y el presente”.

Juego de Pelota

Cuándo: 27 de mayo

Dónde: Palacio de Bellas Artes

Horario: 20:30 horas

Localidades: $1,400, $1,200 y $350