Trabajador fallece en el Museo de Antropología tras una caída

Peritos, ayer, en el lugar donde Esteban Alvarado realizaba sus labores.

UN EMPLEADO del Museo Nacional de Antropología (MNA) falleció ayer alrededor del mediodía, luego de sufrir una caída mientras realizaba labores de poda en los jardines internos del recinto perteneciente al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), dieron ayer a conocer diversos medios, información que más tarde fue confirmada por la dependencia federal dirigida por Omar Vázquez Herrera.

De acuerdo con la institución, “de manera inmediata se activaron los protocolos de seguridad y protección civil correspondientes; no obstante, los paramédicos que, a solicitud del MNA, asistieron al lugar, reportaron el lamentable fallecimiento de la persona”.

El Tip: En redes sociales, usuarios cuestionaron al INAH sobre si el empleado era personal basificado o era subcontratado.

Mientras tanto, Telediario reportó que Esteban Alvarado Moreno, de 63 años, quien pertenecía al Departamento de Servicios Generales del MNA, estaba en la parte más alta de la escalera metálica cuando cayó. No usaba una línea de vida.

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En la tarjeta informativa, el INAH no aclaró si el empleado tenía todas las herramientas de trabajo, incluido un sistema de protección. Aunque sí aseguró que el instituto “cuenta con los protocolos e instrumental suficientes para la seguridad de todos sus colaboradores”.

El INAH señaló que dará acompañamiento a los familiares del trabajador y “dará seguimiento a los procedimientos que correspondan”.

Por su parte, el Museo Nacional de Antropología expresó: “Nos unimos sinceramente a la pena que embarga a su familia, amistades y compañeros por la sensible partida de nuestro compañero Esteban Alvarado Moreno. Hacemos extensivas nuestras más sentidas condolencias”.