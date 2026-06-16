Quitan vallas que resguardan Zócalo de CDMX para paso a Fan Fest

Transeúntes del Centro Histórico reportaron que, desde las primeras horas de este martes 16 de junio, se ha comenzado el retiro de algunas de las vallas que rodean el Zócalo de la Ciudad de México, donde se encuentra instalado el evento Fan Fest con motivo del Mundial 2026.

A través de videos que circularon por medios digitales, usuarios y medios locales captaron que autoridades viales iniciaron el retiro de algunas de las vallas que resguardan el acceso al Zócalo capitalino.

#AlMomento | 🔴 Durante la mañana de este 16 de junio, autoridades comenzaron a retirar las vallas metálicas que resguardan el Zócalo capitalino para dar paso a los asistentes al Fan Fest pic.twitter.com/Bmx1qx9W5Y — El Heraldo de México (@heraldodemexico) June 16, 2026

No obstante, hacia la tarde de este martes 16 de junio, sexto día de operación del Fan Fest y de actividades del Mundial 2026, continúa una buena parte de las vallas instaladas en los alrededores de la plaza.

Las autoridades capitalinas no han emitido algún comunicado que confirme el retiro de las vallas, o explique el motivo detrás de esta decisión.

Fui al Fan Fest del Zócalo de la CDMX y les comparto mi opinión:



Sin duda, el color, la vibra, el ingenio y el humor de la afición mexicana son increíbles. Son los aficionados quienes hacen que el evento sea alegre, memorable y digno de una Copa del Mundo.



Pero la organización… pic.twitter.com/JXDl2ZbaDk — Arturo Villegas (@ArturoVill7) June 16, 2026

De confirmarse el retiro de las vallas, terminaría una de las situaciones que más quejas ha provocado entre los asistentes al evento, que es la dificultad para acceder al mismo, pues, expresan en redes, las vallas solo dejan un par de estrechos pasillos para permitir el ingreso.

Aunque no se han explicado los posibles motivos del retiro de las vallas, se especula que podría estar relacionado con el gradual levantamiento del plantón de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE).

🏟⚽️ Más de 93 mil personas vibraron juntas en el FIFA Fan Festival CDMX, convirtiéndolo en el más grande de este Mundial. 🔥🇲🇽



#Somos26 #SomosMexicoCity pic.twitter.com/TgGKJq7ehe — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) June 11, 2026

Desde hace varias semanas, la CNTE ha sostenido un plantón en algunos accesos al Zócalo de la Ciudad de México, como 5 de Mayo o 20 de Noviembre.

Sin embargo, la semana pasada anunció que iba a retirar parte de este plantón, no para terminar la huelga, sino para “reorganizarse” y decidir una nueva forma de continuar con las protestas.

Gracias a las 38,000 almas chilangas en el Zócalo de la Ciudad de México para los juegos de hoy en el #FIFAFanFestival

¡Una experiencia inolvidable!

🇶🇦🇨🇭🇧🇷🇲🇦🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🇭🇹



¡Te esperamos este domingo!



Host City Ciudad de México.🇲🇽 Somos el alma chilanga del mundial #Somos26… pic.twitter.com/7PUTWrIIpH — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) June 14, 2026

El Fan Fest del Zócalo de la Ciudad de México, el más grande de este tipo de entre los 18 instalados en la capital mexicana, ha recibido a decenas de miles de aficionados cada día, siendo los más concurridos el del duelo Brasil vs Marruecos, con 38 mil personas, el sábado 13 de junio, y el duelo inicial entre México y Sudáfrica el 11 de junio, que recibió a más de 93 mil asistentes.

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