Fan Fest en CDMX: la tribuna más apasionada del Mundial

El FIFA Fan Festival de la Ciudad de México se ha convertido en la tribuna masiva gratuita más apasionante del Mundial 2026.

Del 11 de junio al 19 de julio, el icónico Zócalo reúne diariamente a miles de aficionados para ver la mayor parte de los partidos de la copa en una megapantalla de 500 m2.

Además de tener la oportunidad de disfrutar los juegos, este evento ofrece una mezcla única de fiesta multicultural, conciertos en vivo, zonas interactivas y oferta gastronómica local en un ambiente familiar.

Fan Fest en CDMX: la tribuna más apasionada del Mundial ı Foto: Armando Armenta, Roberto Alvarado y Julio Loyola

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