Sheinbaum salta de emoción en Fan Fest de la GAM

La periferia de la Ciudad de México, al otro extremo de los puntos de convivencia central y lejos de las protestas, fue donde la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo eligió presenciar la inauguración de la Copa Mundial 2026 y el arranque de la Selección Mexicana.

Minutos antes de que diera inicio el evento internacional del que México es sede por tercera ocasión y sin previo aviso de manera pública, la mandataria salió de Palacio Nacional con dirección al Fan Fest del deportivo Hermanos Galeana, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), una de las 18 sedes que habilitó el Gobierno capitalino, con el objetivo de que la población pudiera disfrutar del arranque mundialista de forma gratuita.

Portando una camiseta de la Selección, un pantalón de mezclilla y tenis, la Presidenta llegó al deportivo, una sede con las entradas abiertas y sin un llamativo despliegue policial, al que las familias pudieron ingresar sin tener que pasar por filtros de revisión exhaustivos.

TE RECOMENDAMOS:

El Dato: Desde marzo, la Presidenta convocó a mujeres mexicanas de 16 a 25 años a concursar por el boleto 0001. La ganadora fue una joven veracruzana de raíces indígenas.

Después de una calurosa llegada donde convivió brevemente con los habitantes de la GAM que, al percatarse de su presencia, corrieron a saludarla, ocupó lugar en primera fila frente a la pantalla junto a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina; el alcalde de la GAM, Janecarlo Lozano, y Salvador Guerrero Chiprés, titular del C5.

Clara Brugada, Claudia Sheinbaum y Janecarlo Lozano, ayer, en el deportivo. ı Foto: Especial

Aunque llegaban a alzar la mirada y voltear a saludar a la gente que gritaba sus nombres, tanto Sheinbaum como Brugada pasaron largo tiempo atendiendo llamadas y mensajes; incluso la mandataria federal abandonó su lugar durante más de cinco minutos y se fue detrás de una carpa a responder una conversación telefónica, únicamente acompañada por no más de tres personas que se mantuvieron en su resguardo.

La Presidenta volvió a su asiento minutos antes de que se diera el silbatazo inicial. Una vez que el partido comenzó, mantuvieron la vista sobre sus celulares, intercambiaban comentarios y, una que otra vez, se fijaban en la pantalla para ver el duelo sobre la cancha.

500 boletos distribuyó el Gobierno en actividades deportivas

Luego de que el primer tiempo del juego avanzó unos minutos, las mandatarias relajaron la tensión y comenzaron a prestar atención al partido y desbordar, junto a la multitud, las emociones provocadas por las jugadas de los futbolistas.

Cuando el primer gol cayó con Julián Quiñones, Sheinbaum Pardo saltó de su lugar con los brazos en alto, abrazó a Brugada Molina y entre ambas agitaron una bandera de nuestro país, mientras la multitud detrás de ellas giraba las matracas y celebraba la anotación. Al medio tiempo, la jefa del Ejecutivo federal se levantó a caminar hacia las vallas donde la gente se amontonó para intentar tomarse una foto con ella y saludarla.

La prensa siguió su paso hasta el deportivo, sin embargo, la Presidenta evitó dar algún comentario sobre el desempeño de la Selección y únicamente se expresó favorablemente con el puño en alto y una sonrisa.

La Jefa de Gobierno hizo lo propio y aprovechó para dar a conocer que, en un balance preliminar de la capital y las múltiples movilizaciones registradas, no hubo altercados mayores.

Al regresar a su asiento para continuar con el segundo tiempo del juego, varios niños se acercaron a la Presidenta para que les firmara sus playeras y balones, y terminaron por quedarse junto a ella para ver el partido; sin embargo, el tiempo más bien transcurrió entre pláticas y pequeños jugueteos.

La madre de tres menores, emocionada, pedía que quienes estuvieran al frente le compartieran videos de sus pequeños, al contar que de un momento a otro los perdió de vista y cuando se dio cuenta, ya estaban junto a la Presidenta.

Cuando Raúl Jiménez anotó el segundo gol para México, la Presidenta cargó a uno de ellos para celebrarlo, mientras el resto de niños estiraban los brazos para también abrazarla.

Las múltiples jugadas con las que los tiros de la Selección asediaron el arco de Sudáfrica hicieron que la mandataria se llevara las manos a la cabeza en más de una ocasión; la última fue cuando la tarjeta roja dejó fuera a César Montes.

Cuando el silbatazo final que enmarcó el triunfo del tricolor se hizo sonar, la presidenta salió del lugar despidiéndose a la distancia de las personas que nuevamente se lanzaron entre empujones para intentar alcanzarla.

De inmediato, un diluvio se dejó caer sobre la capital e hizo que todos los asistentes corrieran debajo de la lluvia, ondeando la bandera y coreando canciones sin perder el ánimo por festejar.

Johnson felicita a México

Por Redacción

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, felicitó a nuestro país por el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que este jueves inició con México, Estados Unidos y Canadá como sedes.

El diplomático destacó que la competencia representa “el evento deportivo más grande de la historia” y subrayó el papel de la cooperación entre las tres naciones anfitrionas para su realización.

“La amistad, la cooperación y el propósito compartido” forman parte del esfuerzo para hacer de esta justa “la Copa Mundial más segura y memorable de la historia”, expresó el diplomático estadounidense.

Asimismo, Johnson resaltó la relevancia del estadio que recibió el partido inaugural, al señalar que se convirtió en el primero del mundo en albergar por tercera ocasión un encuentro de apertura mundialista.

“Fue un privilegio estar en este estadio histórico”, señaló el embajador, quien cerró su mensaje con una referencia al inicio del torneo. “Que comiencen los juegos”, indicó.