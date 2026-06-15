Capturan a 5 ladrones en los Fan Fest

Una oficial aplica una prueba de alcohol a una asistente al Zócalo, ayer.

LA SECRETARÍA de Seguridad Ciudadana (SSC) informó sobre la detención de cinco personas en festivales futboleros de la Ciudad de México, en el marco del Mundial, debido al presunto robo de celulares.

Por medio de un comunicado, la dependencia capitalina detalló que en uno de los filtros instalados del Fan Fest del Zócalo, oficiales detuvieron a dos hombres y a una mujer, a quienes les hallaron 13 bolsas pequeñas con marihuana, 29 más con “una sustancia de color blanco” y ocho teléfonos celulares, de los que no comprobaron su legal adquisición.

Además, la SSC indicó que, durante el Desfile Mundialista del sábado, de la Glorieta de la Diana Cazadora y finalizó en el Monumento a la Revolución, una mujer solicitó a los uniformados apoyo luego de reportar ser víctima de un atraco.

TE RECOMENDAMOS: Buscan firmas de apoyo Van por la muerte digna para cualquier persona

La víctima señaló a a un hombre y a una mujer como las posibles responsables del hurto que sufrió.

Los oficiales aseguraron a los detenidos un monedero con dinero en efectivo, que era de la víctima.

A estas detenciones ocurridas el fin de semana se suma la de un hombre y una mujer, el jueves durante la inauguración del Mundial en el Zócalo. De acuerdo con la autoridad, policías les hallaron a los sospechosos más de 20 celulares.

La SSC además detalló que entre el 11 y el 13 de junio llevó a cabo 21 mil 351 pruebas AlcoStop y 426 pruebas de alcoholemia, lo que dejó un saldo de 138 conductores que superaron el límite permitido y 137 automóviles remitidos al depósito vehicular.