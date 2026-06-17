SSC refuerza operación en el centro y se extenderá al sur de CDMX | VIDEO

Operación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

En el marco del dispositivo de seguridad por el Mundial de Futbol 2026, personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito y de la Policía Metropolitana de la Secretaría de seguridad Ciudadana (SSC), realizan un reforzamiento de seguridad en la zona centro para la prevención de actividades delictivas, el cual se extenderá a la zona sur de la Ciudad de México.

Este miércoles 17 de junio, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.

A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.

#Tránsito de la @SSC_CDMX informa que derivado al encuentro deportivo #Colombia y #Uzbekistán que se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de México a las 20:00 horas, se sugiere como #AlternativaVial División del Norte, Taxqueña, Viaducto Tlalpan, Canal de Miramontes, Periférico,… pic.twitter.com/pCRpvfHhV0 — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 17, 2026

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FGR