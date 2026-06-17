Bloqueos y manifestaciones CDMX HOY 17 de junio: ¿Qué calles están cerradas?

Este miércoles 17 de junio, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales. Una serie de marchas , bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.

A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.

Si tienes que salir, en La Razón te compartimos el reporte detallado de cuáles son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy en las distintas alcaldías de la CDMX.

BLOQUEO del magisterio sobre Paseo de la Reforma y avenida Bucareli, ayer ı Foto: Cuartosuro

Manifestaciones y bloqueos en CDMX hoy: Reporte vial del miércoles 17 de junio

Si vas a salir, toma tus precauciones. Aunque las autoridades de la CDMX prevén solo una marcha para este miércoles 17 de junio, la circulación y el tráfico se verán afectados por algunas concentraciones programadas. A continuación, te compartimos los horarios y ubicaciones para que busques alternativas viales.

Ubicaciones de las concentraciones en CDMX

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación: Calz. Acoxpa y Av. Acoxpa, Col. Vergel del Sur, Alc. Tlalpan desde las 10:00

Grupo de animación “Fuerza Cafetera”: Embarcadero Fernando Celada rumbo al Estadio Ciudad de México, desde las 11:00

Grupo de animación “La fiebre amarilla oficial”: Parque Libertad 2 de octubre rumbo al Estadio Ciudad de México, desde las 13:00

Colectivo “La comuna 4:20″: Estación “Taxqueña”, línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro rumbo al Estadio Ciudad de México, desde las 15:00

Colectivo “Movimiento sin techo”: Monumento a la Revolución rumbo al Hemiciclo a Juárez, desde las 17:00

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este miércoles 17 de junio, en la #CiudadDeMéxico.



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LMCT