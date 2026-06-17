Metro CDMX HOY 17 de junio: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este miércoles 17 de junio.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
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¿Qué líneas presentan retrasos?
Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea 7
La línea 7 que corre desde El Rosario a Barranca del Muerto reporta un retraso en el servicio y alta afluencia en la línea. Mientras la cuenta oficial del Metro anuncia que se agiliza el movimiento de la línea luego de que se realizara el retiro de un tren, los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:
- “¿porque no hay servicio, línea 7? 15 min sin que se muevan"
- "Caos total en la estación Tacuba, las escaleras eléctricas no sirven y no pasa el metro"
- "10 min esperando en Tacuba ambos sentidos"
Línea 12
La línea 12 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Tláhuac a Mixcoac presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:
- "Porque tardamos más de 10 minutos haciendo base en terminales de la L12"
- "¿15-20 min sólo para entrar en un vagón?"
Otras líneas con retraso
De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación ya sea retraso de servicio o bien alta afluencia en algunas de sus estaciones. De acuerdo con reportes de usuarios algunas líneas con servicio lento son:
- Línea 3
- Línea A
- Línea 1
Además, debes recordar que la línea 2 presta servicio en dos tramos, por lo que las estaciones Chabacano y Zócalo/Tenochtitlán permanecen cerradas.
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LMCT