Atienden los primeros casos de trabajo infantil durante Mundial

UNA JOVEN despacha en un local de máscaras, ayer, en el Mercado de Sonora.

Tras los primeros seis días del Mundial de Futbol, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México (STyFE) ya atendió los primeros casos de explotación infantil, como parte de las acciones de vigilancia durante la justa deportiva.

La encargada del Departamento de Promoción de Protección Social de la dependencia local, Carolina López, explicó que los supervisores desplegados en la ciudad, principalmente en la zona Centro, han puesto principal énfasis en la Avenida Insurgentes y el Jardín Flotante, en la alcaldía Cuauhtémoc.

“Ahorita estamos cerca de puestos, y pues invitamos a los niños, niñas que están en esta área a que jueguen con el material lúdico que nosotros llevamos. Estamos interviniendo esas áreas y sí hemos logrado hacer vinculación para invitar a los niños a jugar, pero también a los padres para generar conciencia”, dijo la funcionaria a La Razón.

EL DATO: AUTORIDADES capitalinas impulsaron el año pasado la creación de un padrón unifica do de menores y sus familias que vivan en una situación de trabajo infantil.

Ayer, este diario informó que la titular de la STyFE, Inés González Nicolás, precisó que 130 servidores llevarían a cabo labores para prevenir el trabajo infantil en la ciudad durante el Mundial de Futbol que inició el pasado 11 de junio.

Carolina López mencionó que el primer foco de alerta para atender casos de trabajo infantil, son las denuncias que se reciben, pues durante la Copa del Mundo aumenta el riesgo de que niños y niñas vendan mercancía del torneo.

El certamen futbolístico ya llevó a las autoridades de la Secretaría del Trabajo a ubicar tres de los puntos donde estas irregularidades ocurren con mayor frecuencia, entre ellos destacan la Central de Abasto, en Iztapalapa, así como los mercados de Sonora y Jamaica, en Venustiano Carranza.

1.5 Menores de cinco a 17 años habían en la CDMX en 2022

20.1 Por ciento de niños trabajadores no recibe un pago

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil 2022, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en la Ciudad de México había 59 mil 469 menores de entre cinco y 17 años en condiciones de trabajo infantil.

EN RIESGO ı Foto: Especial

Los datos desglosados por la misma STyFE muestran que 63.2 por ciento de los infantes que laboran en la ciudad lo hacen en ocupaciones no permitidas y el resto se ocupa de servicios domésticos no remunerados en sus viviendas y bajo condiciones de riesgo.

Asimismo, la dependencia advierte que 73.4 por ciento de las niñas y niños trabajadores percibe, máximo, hasta un salario mínimo pese a sus largas jornadas, las cuales, aclara, “evidencia una explotación”.

Este diario recorrió el Mercado de Sonora y observó a menores de entre cuatro y 17 años encargados de vigilar comercios u ofrecer mercancías diversas.

“Pues yo digo que también es la necesidad. Mi hermana no es de aquí, ella es de la Lagunilla, pero tiene su hijo. Me dice, ‘¿oye, no te quieres llevar al sobrino?’. Porque no tiene con quién y apenas le dieron permiso de vender calcetas, no la habían dejado, pero no tiene con quién dejarlo”, afirmó Carlos, quien ofrece productos de santería a afuera del sitio.

Carolina López afirmó que la Secretaría de Trabajo local ya diversificó su estrategia de prevención laboral no sólo con rondines, también con talleres recreativos que apoyen la economía de padres de familia.

“Lo que hacemos es abrir talleres para que los niños se mantengan activos, como si fueran juegos de verano. Hay papás que no tienen la economía social para solventar ese tipo de gasto y pues, a veces, aunque no es trabajo, se sabe que están con los padres todo ese tiempo de la jornada”, explicó la funcionaria.

La estrategia de la dependencia capitalina no sólo se enfoca en las calles y comercios, también en las escuelas, a donde personal acude para dar pláticas a los jóvenes sobre el trabajo infantil. Así, las autoridades ya impactaron, al menos, a ocho bachilleratos y 10 primarias.

De acuerdo con la funcionaria local, el objetivo es que los estudiantes tomen conciencia sobre sus derechos, como al estudio. Esto es una manera de prevenir el trabajo infantil.

“De alguna forma, pues es decirles o invitar a saber que el trabajar no es parte de ellos, aunque los papás tengan esas necesidades. Es concientizar a los niños de que tienen derechos. Y ya ahorita de alguna forma, pues lo que estamos buscando, es atender en territorio los casos más graves”, dijo Carolina López.

EL TIP: LA LEY FEDERAL del Trabajo establece una sanción de entre cinco mil y 542 mil pesos por la explotación laboral de niñas, niños y adolescentes.

Desde su punto de vista, Carlos, quien vende aceites y amuletos para hacer rituales, la estrategia sí puede impactar positivamente a menores en la Ciudad de México, sobre todo, porque vender no es sencillo.

“Yo no tengo un pedo con vender, siempre me gustó desde morrito atender gente, pero no es para cualquiera, eso se sabe. También yo vendo por necesidad, aunque el puesto no sea mío. Al inicio, nadie me preguntó, me dijeron: ‘o encuentras algo o te vas de la casa’”, declaró al recordar cómo empezó a trabajar sin ser mayor de edad.

Actualmente, hay cientos de infantes que, con base en las últimas estadísticas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (2002), han realizado en algún momento actividades laborales no permitidas en Milpa Alta, Venustiano Carranza o Cuauhtémoc, las alcaldías más afectadas por esta problemática.

Por esta razón, Carolina López comentó que el Mercado de Sonora, el cual se ubica en las inmediaciones de la Venustiano Carranza, lleva meses bajo la mira de las autoridades capitalinas.

“Ahora en la demanda de las vacaciones, pues es cuando vemos que se van a ver más casos de trabajo infantil. La intención de todo esto, pues es invitar a los niños a jugar.

“Obviamente, los padres en algún momento llamarán y es a ellos donde les tenemos que incentivar para entender el tema”, concluyó la encargada del Departamento de Promoción de Protección Social de la Secretaría del Trabajo chilanga.