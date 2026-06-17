Baja 65% los delitos de alto impacto en el año

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, aseguró que la capital recibió al Mundial de Futbol 2026 como una ciudad “más segura, mejor preparada y con una policía más fuerte”, al informar que los delitos de alto impacto registraron una reducción de 65 por ciento entre enero y mayo de este año, en comparación con el mismo periodo de 2019.

EL DATO: EN LO QUE VA del año aumentaron 187 por ciento las órdenes de aprehensión en contra de personas ligadas a homicidios, de acuerdo con la Fiscalía capitalina.

Durante la presentación del Informe Mensual de Seguridad correspondiente a mayo, la mandataria capitalina señaló que la incidencia de delitos de alto impacto también disminuyó ocho por ciento respecto a 2025 y destacó que actualmente se cometen menos de 50 delitos de este tipo al día, frente a los 148 que se registraban diariamente en 2019.

“En 2019 había 148 delitos de alto impacto al día. Hoy tenemos menos de 50 delitos diarios”, afirmó.

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38 Por ciento aumentaron las capturas en casos de extorsión

Brugada Molina sostuvo que los resultados son producto de una estrategia basada en ocho ejes, entre ellos la atención a las causas, el fortalecimiento policial, el uso de inteligencia y tecnología, la coordinación interinstitucional, la policía de proximidad, la evaluación territorial, los territorios de paz y la seguridad con perspectiva de género.

La mandataria también destacó que los homicidios dolosos continúan a la baja. De acuerdo con las cifras presentadas, entre enero y mayo de 2026 el número de víctimas de homicidio disminuyó 51 por ciento respecto a 2019 y 8.8 por ciento frente al mismo periodo del año pasado.

“En 2019 teníamos más de cuatro homicidios al día. Hoy poco más de dos”, señaló, además de destacar el operativo del 11 de junio para el inicio del Mundial de Futbol, el cual transcurrió sin percances.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que del 5 de octubre de 2024 al 31 de mayo de 2026 fueron detenidas 10 mil 897 personas por delitos de alto impacto.

El funcionario local detalló que en ese mismo periodo fueron asegurados mil 701 kilogramos de marihuana, 224 kilogramos de cocaína, 92 kilogramos de metanfetamina y más de 15 kilogramos de cristal, además de tres mil armas de fuego y más de 10 mil cartuchos.

Asimismo, Vázquez Camacho resalrtó la captura de mil 238 presuntos integrantes de estructuras criminales, lo que permitió la desarticulación de 41 células delictivas.